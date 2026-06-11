O que significa ‘Dai Dai’, música de Shakira para a Copa do Mundo
Mais do que simples onomatopeia à la 'Waka Waka', canção ecoa expressão do italiano e ainda recorre a outras quatro línguas
Junto ao cantor nigeriano Burna Boy e a outros colegas latino-americanos, como J Balvin, Belinda e a banda Madá, Shakira se apresentou no Estádio Azteca Mexico City como parte da abertura da Copa do Mundo 2026 nesta quinta-feira, 11, e cantou sua música feita para o evento, Dai Dai. O título, porém, não é uma mera onomatopeia pensada para emular o sucesso de Waka Waka (This Time for Africa), mas uma expressão que carrega sentido parecido ao do sucesso de 2010.
Dai Dai vem do italiano e significa “vamos em frente”. No refrão da canção, Shakira ainda exercita sua poliglossia e canta “ikou, dale, allez, let’s go”. As expressões são sinônimos da frase e estão em japonês, espanhol, francês e inglês, respectivamente.
Curiosamente, Waka Waka tem conotação similar em Camarões, na África, onde são falados francês, inglês e cerca de outros 250 dialetos. Por lá, a frase também é motivacional e significa algo como “manda ver”. Além dela, Shakira canta “Zamina-mina, zangalewa”, que significa: “venha, venha! De onde você é?”.
Confira a tradução da letra de Dai Dai:
Você sabia desde o dia em que nasceu
Que aqui é onde você pertence
Você foi corajoso o tempo todo
E o que te quebrou, agora te fortalece
Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go
Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go
Venha seguir o seu desejo
Onde há uma vontade, há um caminho
Você é o dono daquele fogo
E ninguém pode te tirar isso
Suor e sangue compõem sua história
É assim que você trilhou o caminho
Você está na rota da glória
A um passo de distância
Todos os altos e baixos
Toda a dor e os machucados
Você passou por tudo isso
Apenas tente outra vez
Agora você tem que acreditar, eu acredito
Porque você sabe o que é preciso
Para viver seu sonho
E fazer o seu melhor
Sinta isso
Você tem tudo o que precisa
Agora mostre ao que veio
Dale
Não se esqueça do seu valor
Jogue como sabe jogar
Sei que a energia é contagiante
E ela nunca falha
Ninguém está ficando cansado
E nunca falha, não, não
Ninguém está se cansando, eu sei
Porque você tem esse fogo, ei
Sonhe um pouco mais alto, vamos, vamos, vamos
Nós levamos tudo que nossos corações conseguem suportar
E não podemos mais nos prender ao passado (Mmm)
Da sujeira e das lágrimas, fazemos ouro
E somos mais do que carne e ossos
Pelé, Maradona, Maldini, Romário
Cristiano Ronaldo
El Pibe, Iniesta, Beckham e Kaká
Messi, Mbappé, Salah
Brasil, Uruguai, Argentina, Colômbia
EUA, Inglaterra, Alemanha, França
Àfrica do Sul, Espanha, México, Japão
Coreia, Países Baixos
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