O que significa ‘Dai Dai’, música de Shakira para a Copa do Mundo

Junto ao cantor nigeriano Burna Boy e a outros colegas latino-americanos, como J Balvin, Belinda e a banda Madá, Shakira se apresentou no Estádio Azteca Mexico City como parte da abertura da Copa do Mundo 2026 nesta quinta-feira, 11, e cantou sua música feita para o evento, Dai Dai. O título, porém, não é uma mera onomatopeia pensada para emular o sucesso de Waka Waka (This Time for Africa), mas uma expressão que carrega sentido parecido ao do sucesso de 2010.

Dai Dai vem do italiano e significa “vamos em frente”. No refrão da canção, Shakira ainda exercita sua poliglossia e canta “ikou, dale, allez, let’s go”. As expressões são sinônimos da frase e estão em japonês, espanhol, francês e inglês, respectivamente.

Curiosamente, Waka Waka tem conotação similar em Camarões, na África, onde são falados francês, inglês e cerca de outros 250 dialetos. Por lá, a frase também é motivacional e significa algo como “manda ver”. Além dela, Shakira canta “Zamina-mina, zangalewa”, que significa: “venha, venha! De onde você é?”.

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Confira a tradução da letra de Dai Dai:

Você sabia desde o dia em que nasceu

Que aqui é onde você pertence

Você foi corajoso o tempo todo

E o que te quebrou, agora te fortalece

Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go

Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go

Venha seguir o seu desejo

Onde há uma vontade, há um caminho

Você é o dono daquele fogo

E ninguém pode te tirar isso

Suor e sangue compõem sua história

É assim que você trilhou o caminho

Você está na rota da glória

A um passo de distância

Todos os altos e baixos

Toda a dor e os machucados

Você passou por tudo isso

Apenas tente outra vez

Agora você tem que acreditar, eu acredito

Porque você sabe o que é preciso

Para viver seu sonho

E fazer o seu melhor

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Sinta isso

Você tem tudo o que precisa

Agora mostre ao que veio

Dale

Não se esqueça do seu valor

Jogue como sabe jogar

Sei que a energia é contagiante

E ela nunca falha

Ninguém está ficando cansado

E nunca falha, não, não

Ninguém está se cansando, eu sei

Porque você tem esse fogo, ei

Sonhe um pouco mais alto, vamos, vamos, vamos

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Nós levamos tudo que nossos corações conseguem suportar

E não podemos mais nos prender ao passado (Mmm)

Da sujeira e das lágrimas, fazemos ouro

E somos mais do que carne e ossos

Pelé, Maradona, Maldini, Romário

Cristiano Ronaldo

El Pibe, Iniesta, Beckham e Kaká

Messi, Mbappé, Salah

Brasil, Uruguai, Argentina, Colômbia

EUA, Inglaterra, Alemanha, França

Àfrica do Sul, Espanha, México, Japão

Coreia, Países Baixos

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