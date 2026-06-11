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Cultura

O que significa ‘Dai Dai’, música de Shakira para a Copa do Mundo

Mais do que simples onomatopeia à la 'Waka Waka', canção ecoa expressão do italiano e ainda recorre a outras quatro línguas

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 15h31 | Atualizado em 12 jun 2026, 12h00
Shakira, com cabelos longos e ondulados, caminha em um campo de futebol. Ela veste um top amarelo com listras vermelhas e calças largas amarelas, além de luvas vermelhas. Ao fundo, arquibancadas de um estádio com público desfocado
Shakira no clipe de 'Dai Dai' (YouTube/Reprodução)
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Junto ao cantor nigeriano Burna Boy e a outros colegas latino-americanos, como J Balvin, Belinda e a banda Madá, Shakira se apresentou no Estádio Azteca Mexico City como parte da abertura da Copa do Mundo 2026 nesta quinta-feira, 11, e cantou sua música feita para o evento, Dai Dai. O título, porém, não é uma mera onomatopeia pensada para emular o sucesso de Waka Waka (This Time for Africa), mas uma expressão que carrega sentido parecido ao do sucesso de 2010.

Dai Dai vem do italiano e significa “vamos em frente”. No refrão da canção, Shakira ainda exercita sua poliglossia e canta “ikou, dale, allez, let’s go”. As expressões são sinônimos da frase e estão em japonês, espanhol, francês e inglês, respectivamente.

Curiosamente, Waka Waka tem conotação similar em Camarões, na África, onde são falados francês, inglês e cerca de outros 250 dialetos. Por lá, a frase também é motivacional e significa algo como “manda ver”. Além dela, Shakira canta “Zamina-mina, zangalewa”, que significa: “venha, venha! De onde você é?”.

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Confira a tradução da letra de Dai Dai:

Você sabia desde o dia em que nasceu
Que aqui é onde você pertence
Você foi corajoso o tempo todo
E o que te quebrou, agora te fortalece
Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go
Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go

Siga

Venha seguir o seu desejo
Onde há uma vontade, há um caminho
Você é o dono daquele fogo
E ninguém pode te tirar isso
Suor e sangue compõem sua história
É assim que você trilhou o caminho
Você está na rota da glória
A um passo de distância

Todos os altos e baixos
Toda a dor e os machucados
Você passou por tudo isso
Apenas tente outra vez
Agora você tem que acreditar, eu acredito
Porque você sabe o que é preciso
Para viver seu sonho
E fazer o seu melhor

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Sinta isso
Você tem tudo o que precisa
Agora mostre ao que veio
Dale
Não se esqueça do seu valor
Jogue como sabe jogar

Sei que a energia é contagiante
E ela nunca falha
Ninguém está ficando cansado
E nunca falha, não, não
Ninguém está se cansando, eu sei
Porque você tem esse fogo, ei
Sonhe um pouco mais alto, vamos, vamos, vamos

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Nós levamos tudo que nossos corações conseguem suportar
E não podemos mais nos prender ao passado (Mmm)
Da sujeira e das lágrimas, fazemos ouro
E somos mais do que carne e ossos

Pelé, Maradona, Maldini, Romário
Cristiano Ronaldo
El Pibe, Iniesta, Beckham e Kaká
Messi, Mbappé, Salah
Brasil, Uruguai, Argentina, Colômbia
EUA, Inglaterra, Alemanha, França
Àfrica do Sul, Espanha, México, Japão
Coreia, Países Baixos

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