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Cultura

O que se sabe sobre o estado de saúde de Rod Stewart após mal-estar em show

Cantor inglês quase desmaiou no palco e recebeu oxigênio nos bastidores

Por Raquel Carneiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 10h50
Rod Stewart, cantor de cabelos loiros espetados, em pé no palco com os braços abertos, usando um terno prateado brilhante com estampa floral e camisa preta, segurando um microfone na mão esquerda
Rod Stewart em show em Phoenix, Estados Unidos, em junho de 2026 -  (John Medina/Getty Images)
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O cantor Rod Stewart, 81 anos, passou mal durante um um show nos Estados Unidos na sexta-feira, 19, e quase desmaiou no palco. Ele foi levado aos bastidores para receber oxigênio e retornou pouco depois, optando por cantar sentado durante parte do restante da apresentação. Vídeos gravados por fãs mostram Stewart apoiando-se em equipamentos do palco com dificuldade para respirar. A equipe médica entrou em ação e o artista utilizou uma máscara de oxigênio antes de voltar à cena. Ao público, tentou minimizar o susto com bom humor: “Quase desmaiei ali. Vocês se importam se eu cantar a próxima música sentado?”. E acrescentou: “O show precisa continuar”. Nenhum comunicado oficial foi divulgado pela equipe do cantor. Neste domingo, ele celebrou com os oito filhos o Dia dos Pais, comemorado em junho nos Estados Unidos.

A hipótese levantada para o mal estar foi a altitude da cidade West Valley City, em Utah, onde ocorreu a apresentação e que fica a 1.300 metros acima do nível do mar. O episódio acontece após uma sequência de problemas de saúde enfrentados pelo cantor nos últimos meses. Em junho, Stewart cancelou ou adiou diversas apresentações por causa de gripe, laringite e uma infecção aguda das vias respiratórias superiores. Em comunicado divulgado nas redes sociais, ele disse estar “arrasado” por não conseguir subir ao palco e prometeu compensar os fãs.

As ausências, porém, causaram polêmica. Depois de cancelar um show na Califórnia alegando problemas de saúde, Stewart foi visto viajando de jatinho para assistir a uma partida da Escócia na Copa do Mundo de 2026, em Boston. O cantor não comentou diretamente a controvérsia, mas reiterou que seguia se recuperando e que sua voz ainda não havia voltado ao normal.

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Dono de uma vitalidade notável, o veterano mantém uma rotina intensa de exercícios físicos, com musculação, natação e treinamentos de velocidade. Ainda assim, sua saúde inspira atenção. Em 2000, ele foi diagnosticado com câncer de tireoide e passou por cirurgia. Anos depois, também enfrentou um câncer de próstata, descoberto precocemente e tratado com sucesso. Desde então, afirma estar em remissão.

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Nascido em 10 de janeiro de 1945 e na estrada há mais de seis décadas, Stewart continua com uma agenda agitada de shows internacionais, mas já afirmou que pretende diminuir esse ritmo. Até o momento, a agenda do cantor permanece de pé. Atualmente, ele excursiona com a turnê One Last Time, que tem datas marcadas até setembro. No sábado, dia 27, ele canta no Rock in Rio, em Lisboa, e se apresenta na Espanha e na Itália, antes de voltar aos Estados Unidos para mais oito cidades e uma série de seis apresentações em Las Vegas no fim de agosto. Também há compromissos agendados no México em setembro.

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