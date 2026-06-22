O que se sabe sobre o estado de saúde de Rod Stewart após mal-estar em show

O cantor Rod Stewart, 81 anos, passou mal durante um um show nos Estados Unidos na sexta-feira, 19, e quase desmaiou no palco. Ele foi levado aos bastidores para receber oxigênio e retornou pouco depois, optando por cantar sentado durante parte do restante da apresentação. Vídeos gravados por fãs mostram Stewart apoiando-se em equipamentos do palco com dificuldade para respirar. A equipe médica entrou em ação e o artista utilizou uma máscara de oxigênio antes de voltar à cena. Ao público, tentou minimizar o susto com bom humor: “Quase desmaiei ali. Vocês se importam se eu cantar a próxima música sentado?”. E acrescentou: “O show precisa continuar”. Nenhum comunicado oficial foi divulgado pela equipe do cantor. Neste domingo, ele celebrou com os oito filhos o Dia dos Pais, comemorado em junho nos Estados Unidos.

A hipótese levantada para o mal estar foi a altitude da cidade West Valley City, em Utah, onde ocorreu a apresentação e que fica a 1.300 metros acima do nível do mar. O episódio acontece após uma sequência de problemas de saúde enfrentados pelo cantor nos últimos meses. Em junho, Stewart cancelou ou adiou diversas apresentações por causa de gripe, laringite e uma infecção aguda das vias respiratórias superiores. Em comunicado divulgado nas redes sociais, ele disse estar “arrasado” por não conseguir subir ao palco e prometeu compensar os fãs.

As ausências, porém, causaram polêmica. Depois de cancelar um show na Califórnia alegando problemas de saúde, Stewart foi visto viajando de jatinho para assistir a uma partida da Escócia na Copa do Mundo de 2026, em Boston. O cantor não comentou diretamente a controvérsia, mas reiterou que seguia se recuperando e que sua voz ainda não havia voltado ao normal.

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Dono de uma vitalidade notável, o veterano mantém uma rotina intensa de exercícios físicos, com musculação, natação e treinamentos de velocidade. Ainda assim, sua saúde inspira atenção. Em 2000, ele foi diagnosticado com câncer de tireoide e passou por cirurgia. Anos depois, também enfrentou um câncer de próstata, descoberto precocemente e tratado com sucesso. Desde então, afirma estar em remissão.

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Nascido em 10 de janeiro de 1945 e na estrada há mais de seis décadas, Stewart continua com uma agenda agitada de shows internacionais, mas já afirmou que pretende diminuir esse ritmo. Até o momento, a agenda do cantor permanece de pé. Atualmente, ele excursiona com a turnê One Last Time, que tem datas marcadas até setembro. No sábado, dia 27, ele canta no Rock in Rio, em Lisboa, e se apresenta na Espanha e na Itália, antes de voltar aos Estados Unidos para mais oito cidades e uma série de seis apresentações em Las Vegas no fim de agosto. Também há compromissos agendados no México em setembro.