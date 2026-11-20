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O influenciador digital Gabriel Félix morreu aos 29 anos, provocando comoção nas redes. Ao lado da esposa, Isabelle Abreu, ele reunia milhões de seguidores. Segundo relato de familiar, o criador sofreu um mal súbito antes de jogar futebol com amigos. Confira os detalhes.

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O influenciador digital Gabriel Félix morreu na noite de quinta-feira, 19, aos 29 anos. A notícia foi confirmada publicamente por sua esposa, Isabelle Abreu, em um pronunciamento nas redes sociais. A causa do falecimento não foi divulgada pela família, que pediu recolhimento e respeito ao momento de dor.

A confirmação da morte de Gabriel ocorreu por meio de uma publicação feita por sua esposa, Isabelle Abreu, no Instagram. No texto divulgado para os seguidores, ela relatou o impacto da perda repentina e afirmou que nunca imaginou ter que escrever sobre a partida do marido. O comunicado chocou os internautas que acompanhavam diariamente as publicações sobre a rotina da família na plataforma digital, onde a criadora de conteúdo também mantém perfil ativo sobre seu cotidiano profissional e pessoal.

O que a família informou sobre a causa do falecimento?

A causa exata da morte não foi divulgada pela família no comunicado oficial publicado nas redes sociais. Diante da dor pela partida repentina aos 29 anos, Isabelle solicitou a compreensão de todos e enfatizou que os parentes necessitam de tempo e isolamento para processar o acontecimento. De acordo com a criadora de conteúdo, a prioridade da família neste momento é buscar entendimento sobre os fatos ocorridos, preservando a intimidade e a privacidade da filha de três anos de idade. Ao G1, uma prima informou que Gabriel morreu pouco antes de uma partida de futebol com amigos. Um ‘mal súbito’, segundo ela.

Qual era o alcance do trabalho de Gabriel Félix nas plataformas digitais?

A presença de Gabriel Félix na internet contava com números expressivos de engajamento público. O criador de conteúdo reunia mais de 1,6 milhão de seguidores em seu perfil individual no Instagram. Além dessa rede social, ele mantinha em parceria com a esposa um canal na plataforma YouTube com mais de 1 milhão de inscritos. Nos canais de vídeo e foto, o público acompanhava postagens frequentes mostrando o dia a dia do casal e a criação de sua filha Amelie.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.