O que se sabe sobre a internação de Carlos Alberto de Nóbrega

O apresentador e humorista Carlos Alberto de Nóbrega, 90, está internado e realiza exames para investigar quadro de saúde, informou a esposa do artista, a médica Renata Domingues de Nóbrega. “Pessoal, passando para dizer que o Carlos Alberto está investigando a principal causa de alguns sintomas relacionados à sua saúde! Está realizando exames para um melhor diagnóstico. Obrigada pelas mensagens em meu WhatsApp e em nossas redes sociais“, escreveu nos stories do Instagram.

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A mulher não entrou em detalhes até o momento sobre diagnóstico e condições de saúde do marido. Em março deste ano, Carlos Alberto de Nóbrega passou cerca de quatro dias internado para tratar um quadro de pressão alta e pneumonia.