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Cultura

O que se sabe da investigação da polícia sobre acidente que matou o músico Diego Sanches

Colisão aconteceu em Porto Alegre, envolvendo um motorista supostamente embriagado; cantor tinha 42 anos

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 10h15
Homem branco de barba e cabelo escuros, sorrindo, usando camiseta preta com logo branco de montanha e onda, e corrente prateada no pescoço, em fundo branco
O músico Diego Sanches (Reprodução/Instagram)
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O que se sabe da investigação da polícia sobre acidente que matou o músico Diego Sanches Priorizar nos meus resultados Google

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul investiga as circunstâncias do acidente que matou o músico Diego Sanches, de 42 anos, na noite de quarta-feira, 2, em Porto Alegre. Conhecido como Branco, ele estava no banco do passageiro de um Peugeot 208 que foi atingido na lateral por outro veículo no cruzamento da avenida Wenceslau Escobar com a rua Doutor Barcelos. Sanches seguia para um show em um bar próximo ao local da colisão.

A dinâmica exata da batida ainda não foi esclarecida. Segundo o delegado Carlo Butarelli, da Delegacia de Delitos de Trânsito de Porto Alegre, o Peugeot ingressava na avenida quando foi atingido na lateral, justamente no lado em que estava o músico. A perícia do local já foi realizada, mas a polícia aguarda o resultado do laudo para avançar na apuração.

Outro ponto sob análise dos investigadores é a conduta dos motoristas envolvidos. O condutor do Peugeot se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele e o motorista do outro carro também ficaram feridos e foram levados para atendimento médico. Os dois não tiveram os nomes divulgados pela Polícia Civil. A recusa ao teste, por si só, não esclarece a causa da colisão, que ainda depende do conjunto de provas reunidas na investigação.

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A polícia também pretende analisar imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades do cruzamento. Os registros podem ajudar a determinar a velocidade, a trajetória dos veículos e o momento exato da colisão. Depoimentos dos envolvidos e de eventuais testemunhas deverão ser confrontados com a perícia para reconstruir o acidente. O objetivo é determinar como ocorreu a colisão e quais circunstâncias contribuíram para o acidente que matou o músico quando ele se dirigia para mais uma apresentação na capital gaúcha.

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Sanches foi socorrido após a batida, mas morreu dentro da ambulância em razão dos ferimentos. Ele tocava pandeiro no grupo de pagode D’Kara Nova desde 2017. 

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Quem era Diego Sanches

A morte interrompeu uma trajetória musical construída ao longo de décadas. Sanches começou a se apresentar em bares e eventos de Porto Alegre ainda na adolescência e passou por diferentes grupos de samba e pagode, entre eles Nova Versão, Nossa Casa, Samba & Amizade e Pagode do Zico. 

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