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Cultura

O que representa volta de Marcio Garcia à TV Globo, fora do ar há quatro anos

Apresentador deixou emissora em 2024

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 07h00
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos e castanhos penteados para trás, sorrindo com dentes brancos e alinhados. Veste regata cinza, com fundo desfocado de ambiente interno
Marcio Garcia (Instagram/Getty Images)
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Márcio Garcia está prestes a voltar à Globo após mais de dois anos longe da emissora. O retorno do apresentador foi anunciado nesta quarta-feira, 14, durante o Upfront Globo 2027, evento em que a empresa apresenta as novidades de sua programação ao mercado publicitário. O formato da atração será desenvolvida em parceria com a produtora Endemol.

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Márcio iniciou a carreira na televisão nos anos 1990, como apresentador da MTV Brasil e, posteriormente, da Globo, onde comandou o Vídeo Show e o programa infantil Gente Inocente. Também construiu uma trajetória como ator, com participações em novelas como Tropicaliente (1994), Malhação (1998) e Celebridade (2003).

Em 2008, foi para a Record, onde apresentou o reality O Melhor do Brasil e o programa Sem Saída. De volta à Globo em 2009, protagonizou a novela Caminho das Índias e, mais tarde, assumiu atrações como Tamanho Família e The Voice Kids, seu último trabalho na emissora antes do novo projeto.

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Essa volta de Marcio à programação da emissora coloca mais “fogo” na fogueira de vaidades dos apresentadores que tentam um espaço por lá na grade do próximo ano. Seu nome, mesmo longe da TV desde 2024, ainda é bem lembrado pelo mercado publicitário. Sem escândalos ou polêmicas, Marcio segue como “marca” atrativa a ser associada a novos projetos.

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Márcio Garcia
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