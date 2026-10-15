O que preocupa Adriana Esteves na volta de Carminha em ‘Avenida Brasil 2’

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A TV Globo apresentou parte do elenco de “Avenida Brasil 2”, com estreia prevista para janeiro do ano que vem. Adriana Esteves revelou preocupação bem-humorada ao voltar a interpretar Carminha. A sequência da novela de João Emanuel Carneiro reunirá nomes do elenco original, como Débora Falabella e Cauã Reymond, além de novos talentos. Carminha reaparecerá no Divino buscando redenção, mas a desconfiança será um desafio.

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A TV Globo apresentou parte do elenco de Avenida Brasil 2, continuação do fenômeno de audiência de 2012, com estreia prevista para janeiro do ano que vem. Durante o Upfront 2027, evento da emissora realizado em São Paulo na quarta-feira, 14, Adriana Esteves revelou uma preocupação ao voltar a interpretar Carminha, a vilã que marcou sua carreira.

“’Avenida Brasil’ que levou o Brasil para o mundo. Agora, está de volta. Estou preocupada com meus picos de pressão, porque fazer a Carminha não é fácil”, brincou a atriz.

A sequência da novela de João Emanuel Carneiro reunirá nomes do elenco original, como Débora Falabella, que voltará ao papel de Nina/Rita, além de Murilo Benício, Cauã Reymond, Marcos Caruso e Eliane Giardini. Os atores participaram do evento da Globo, que também apresentou novos nomes na trama, como Thomas Aquino e Jéssica Ellen.

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Na nova história, Carminha reaparecerá no Divino após cumprir pena na prisão, alegando ter mudado de vida. A tentativa de redenção da ex-vilã, porém, deverá enfrentar a desconfiança de quem sofreu com suas armações no passado.

Exibida originalmente em 2012, Avenida Brasil se tornou um dos grandes sucessos da teledramaturgia brasileira. A continuação avançará 14 anos em relação aos acontecimentos da trama original e mostrará o que aconteceu com os personagens desde então.

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