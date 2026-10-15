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Cultura

O que preocupa Adriana Esteves na volta de Carminha em ‘Avenida Brasil 2’

Continuação do sucesso de 2012 está prevista para janeiro de 2027

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 09h58 | Atualizado em 15 out 2026, 10h11
Duas mulheres sorridentes, uma de vestido vinho e outra de blusa branca, gesticulam atrás de uma mesa de banquete com frutas, doces e utensílios de prata. Dois homens, um de camiseta preta e outro de terno escuro, e uma mulher de blusa preta estão nas laterais, observando. O fundo é um painel iluminado em tons de laranja e marrom
Debora Falabella e Adriana Esteves na apresentação de 'Avenida Brasil 2' no Upfront 2027 (Maurício Fidalgo/TV Globo)
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O que preocupa Adriana Esteves na volta de Carminha em ‘Avenida Brasil 2’ Priorize VEJA no Google

A TV Globo apresentou parte do elenco de Avenida Brasil 2, continuação do fenômeno de audiência de 2012, com estreia prevista para janeiro do ano que vem. Durante o Upfront 2027, evento da emissora realizado em São Paulo na quarta-feira, 14, Adriana Esteves revelou uma preocupação ao voltar a interpretar Carminha, a vilã que marcou sua carreira.

“’Avenida Brasil’ que levou o Brasil para o mundo. Agora, está de volta. Estou preocupada com meus picos de pressão, porque fazer a Carminha não é fácil”, brincou a atriz.

A sequência da novela de João Emanuel Carneiro reunirá nomes do elenco original, como Débora Falabella, que voltará ao papel de Nina/Rita, além de Murilo Benício, Cauã Reymond, Marcos Caruso e Eliane Giardini. Os atores participaram do evento da Globo, que também apresentou novos nomes na trama, como Thomas Aquino e Jéssica Ellen.

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Um grupo de dez pessoas, incluindo homens e mulheres, está em um palco escuro, posando em frente a um grande banner promocional. O banner exibe quatro atores e o título O DIVINO ESTÁ DE VOLTA em letras grandes e vermelhas. As pessoas no palco estão vestindo roupas variadas, algumas mais formais, outras casuais, e parecem estar em um evento de lançamento ou apresentação
Apresentação do elenco de ‘Avenida Brasil 2’ (Maurício Fidalgo/TV Globo)
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Na nova história, Carminha reaparecerá no Divino após cumprir pena na prisão, alegando ter mudado de vida. A tentativa de redenção da ex-vilã, porém, deverá enfrentar a desconfiança de quem sofreu com suas armações no passado.

Exibida originalmente em 2012, Avenida Brasil se tornou um dos grandes sucessos da teledramaturgia brasileira. A continuação avançará 14 anos em relação aos acontecimentos da trama original e mostrará o que aconteceu com os personagens desde então.

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