O que piada com Marina Ruy Barbosa diz sobre nossos tempos acelerados

No último sábado, 22, Marina Ruy Barbosa participou do Altas Horas para divulgar Antártida, novo filme nacional de suspense que abriu o Festival de Cinema de Gramado no dia 14 de agosto. O que acabou ganhando destaque, porém, foi um detalhe aparentemente banal: a atriz falou de maneira mais pausada durante a entrevista. Bastou isso para que a cena fosse transformada em piada nas redes sociais — e associada a outro momento célebre do programa, protagonizado por Fernanda Torres.

A comparação não nasceu exatamente da semelhança entre as duas situações, mas da memória coletiva da televisão e da velocidade com que a internet transforma pequenos gestos em assunto. No caso de Marina, o ritmo mais lento da fala foi interpretado de maneira bem-humorada pelos espectadores, que resgataram o relato de Fernanda sobre uma participação anterior no programa de Serginho Groisman.

Na ocasião, Fernanda contou no Que História É Essa, Porchat? que chegou ao Altas Horas depois de uma série de imprevistos e ouviu de uma pessoa que estava “totalmente drogada”. O comentário, evidentemente, não correspondia ao que havia acontecido. A atriz apenas protagonizou uma participação particularmente caótica e divertida, que incluiu até uma apresentação de “Vapor Barato” com integrantes d’O Rappa.

O episódio musical ajuda a explicar por que a lembrança voltou agora. Fernanda havia aprendido a canção em uma versão com andamento diferente e teve dificuldade para acompanhar a banda. O desencontro rendeu risadas no estúdio e se tornou um daqueles momentos espontâneos que a televisão, em sua melhor forma, consegue produzir sem planejamento.

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A brincadeira envolvendo Marina fala sobre como consumimos televisão hoje. Em uma época marcada por vídeos curtos, cortes acelerados e estímulos sucessivos, até uma fala pausada pode parecer lentidão. Há também uma ironia nisso: a televisão, um dos poucos meios ainda capazes de sustentar conversas longas, passa a ser julgada pela lógica da velocidade das redes.

Marina Ruy Barbosa relembrou com carinho a parceria com a inesquecível Glória Menezes em Totalmente #AltasHoras #TVGlobo pic.twitter.com/3bkmPS77lu — TV Globo (@tvglobo) August 23, 2026

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vocês viram a marina ruy barbosa no altas horas? TO-TAL-MEN-TE drogada https://t.co/JYObEKrtGy — Lucas 🦇 (@vlucasrocha) August 23, 2026

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