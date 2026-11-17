Quem Ama Cuida vem transformando a relação entre patrões e empregados em uma discussão bastante direta sobre luta de classes, privilégios econômicos e direitos trabalhistas. Escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, a trama usa o comportamento de seus personagens milionários e a “classe trabalhadora” para expor uma visão de mundo na qual parte da elite parece considerar o trabalho dos funcionários uma concessão, e não uma relação profissional que pressupõe direitos e respeito.

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O exemplo mais evidente é Pilar (Isabel Teixeira), que representa uma elite arrogante e desconectada da realidade de quem precisa trabalhar para sobreviver. Em diversas cenas, ela demonstra desprezo pela filha Brigitte (Tatá Werneck) quando esta diz que tem um emprego formal, com carteira assinada. Pilar trata assuntos do tipo férias e décimo terceiro salário como “benefícios menores”, como privilégios exagerados concedidos aos trabalhadores. Este tipo de diálogo entre as duas é especialmente significativa, porque coloca em evidência o preconceito contra quem depende de um salário para garantir a própria sobrevivência.

Arthur Brandão (Antonio Fagundes) também merece atenção nessa discussão. Embora seja retratado como um homem solitário, que encontra nos empregados uma companhia maior do que na própria família, ele foi um empresário autoritário, acostumado a exercer controle absoluto sobre seus negócios. Na joalheria, seu comportamento produzia um ambiente de tensão entre os funcionários, que precisavam lidar com suas exigências e oscilações de humor. A novela, portanto, não constrói uma oposição tão simples entre patrão bom e patrão ruim: o poder econômico também aparece associado ao controle das relações profissionais.

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Em outras palavras, Quem Ama Cuida utiliza dos recursos de quem é bom e quem é mau para definir de qual degrau da escala social se fala. Quanto mais alto o degrau que ocupa, menos importância se dá aos aspectos do trabalho. Quanto mais baixo, mais aguerrido é o discurso sobre as leis trabalhistas em vigor.

A naturalização da desigualdade dita nas entrelinhas pelos personagens ricos demonstra dificuldade em reconhecer que os funcionários têm necessidades, ambições e problemas tão legítimos quanto os seus. Walcyr e Claudia expõem de forma muito contundente o distanciamento da elite com relação à realidade do povo. A dificuldade de se compreender o peso que um salário, um benefício ou uma garantia trabalhista demarca, também, a vilania de quem se coloca em cena.

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