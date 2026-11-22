O designer brasileiro Guilherme Mendes passou mais de uma década trabalhando em projetos de interiores e hospitalidade em cidades como Madri, Londres e Riad, na Arábia Saudita, com passagens pelos escritórios Rockwell Group e 1508 London. Agora, prepara o lançamento da Coleção Mosaico, primeira linha de mobiliário autoral de sua marca, o estudio_mendes. Em conversa com a coluna GENTE, ele contou que a experiência mais desafiadora de sua carreira aconteceu justamente na capital saudita, onde precisou rever sua percepção de beleza diante do luxo dos palácios.

“No primeiro olhar, o excesso dos palácios me pareceu quase invasivo: mármores por toda parte, revestimentos de todos os tipos, uma riqueza de materiais que parecia não ter fim. Com o tempo, comecei a perceber as nuances. O que para alguns olhares era exagero, para outros era tradição”, afirmou. “Quando parei de julgar e passei a escutar, consegui enxergar beleza nisso. Foi uma lição de humildade para o meu próprio gosto.”

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As experiências internacionais também mudaram sua relação com o design brasileiro. Segundo Mendes, foi longe do país que passou a reconhecer a importância dos materiais naturais e do trabalho artesanal. “Precisei olhar de longe para enxergar de perto”, resumiu. Na nova coleção, essa influência aparece na escolha por madeira maciça, cantos arredondados e formas irregulares, em oposição à produção industrial. “Quero peças com alma, que carreguem o suor de quem as fez, e deixar um pouco de lado os mecanismos e o excesso de tecnologia. A irregularidade é a minha maneira de valorizar o artesão”, explicou.

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Apesar da trajetória internacional, é na Bahia que o designer encontra uma de suas principais referências afetivas. “É onde somos acolhidos, bem recebidos, num clima de conforto. É exatamente o que eu gostaria de reunir numa peça: beleza, natureza, conforto e acolhimento”, disse.