A influenciadora Bruna Biancardi acionou a Justiça contra a Luana Piovani após uma declaração feita pela atriz sobre seu relacionamento com Neymar. A companheira do jogador apresentou uma queixa-crime por injúria e pede uma indenização mínima de 50 mil reais por danos morais.

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O processo, protocolado em 16 de novembro, no Tribunal de Justiça de São Paulo, tem como origem uma publicação feita por Luana no Instagram, em 25 de outubro, após Neymar ser expulso durante uma partida entre Santos e Bahia. Na ocasião, a atriz criticou o comportamento do jogador e também direcionou comentários à influenciadora. “Que desgraça de homem! A vergonha que as filhas vão passar quando entenderem. Culpa da mãe! Otária de carteira assinada”, escreveu.

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Na queixa-crime, os advogados de Bruna argumentam que as expressões “culpa da mãe” e “otária de carteira assinada” ultrapassaram os limites da crítica e configuram ofensa à honra. Outro argumento apresentado é que a influenciadora está grávida de sua terceira filha com Neymar, condição que, segundo a defesa, dificultaria sua participação em eventuais audiências.