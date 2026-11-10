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Cultura

O que mostra o episódio de Os Simpsons que “prevê” apagão em 17 de novembro

Vídeos associam episódio da série animada, alerta da Defesa Civil e teste nos Estados Unidos a um suposto blecaute de 90 dias

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 13h32
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O que mostra o episódio de Os Simpsons que “prevê” apagão em 17 de novembro Priorize VEJA no Google

A previsão de um apagão mundial em 17 de novembro de 2026, com duração de até 90 dias, ganhou força nas redes sociais e provocou especulações sobre um possível colapso dos sistemas de energia e comunicação. A teoria, porém, não tem fundamento. A história mistura uma cena da série animada Os Simpsons, uma recomendação preventiva da Defesa Civil brasileira e um exercício de emergência programado pelo governo dos Estados Unidos. Nenhum desses acontecimentos indica a possibilidade de um blecaute global real. 

A especulação se espalhou no Brasil após a circulação de uma publicação falsamente atribuída à conta oficial do Google. O conteúdo sugeria que um episódio da série animada teria antecipado o suposto apagão e recomendava que os internautas observassem seus momentos finais. Apesar da repercussão, não há comunicado oficial, documento técnico ou alerta de autoridades que confirme a previsão. Entenda o que está por trás de cada um dos elementos usados para sustentar a teoria.

O que Os Simpsons tem a ver com o suposto apagão?

As supostas previsões de acontecimentos reais em episódios de Os Simpsons são recorrentes na internet. Ao longo dos anos, coincidências entre situações retratadas na animação e fatos posteriores deram origem a diversas teorias entre os espectadores. Desta vez, o episódio apontado é It’s a Blunderful Life, da 35ª temporada, exibido originalmente em novembro de 2023.

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Na história, um incêndio provocado pelo Sr. Burns na usina nuclear de Springfield desencadeia um alerta de emergência e deixa a cidade sem eletricidade. A situação fictícia, entretanto, não apresenta qualquer referência a um apagão mundial em 2026, tampouco a uma interrupção generalizada dos sistemas de comunicação. A associação com 17 de novembro foi criada posteriormente por internautas, que relacionaram a cena a acontecimentos reais sem conexão comprovada.

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Por que 17 de novembro virou a data do suposto blecaute?

A data corresponde a um exercício nacional de emergência previsto nos Estados Unidos. A Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA, na sigla em inglês), em parceria com a Comissão Federal de Comunicações (FCC), programou para 17 de novembro um teste do Sistema de Alerta de Emergência (EAS).

O procedimento está marcado para as 14h20 no horário do leste americano, equivalente às 16h20 em Brasília. Durante o exercício, emissoras de rádio e televisão participantes interromperão brevemente a programação para transmitir uma mensagem informando que se trata de um teste. A comunicação deve durar aproximadamente um minuto.

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Não haverá desligamento de energia elétrica, interrupção da internet ou suspensão de serviços bancários. Os celulares também não receberão notificações. A realização de testes nacionais periódicos é uma exigência da legislação americana, que determina exercícios desse tipo pelo menos uma vez a cada três anos. Portanto, o procedimento não representa uma resposta a uma ameaça extraordinária.

Por que a Defesa Civil recomendou um kit de emergência?

Outro episódio incorporado à teoria foi uma orientação divulgada pela Defesa Civil Nacional no sábado, 7 de novembro. O órgão recomendou que as famílias mantenham em casa um kit de emergência com suprimentos suficientes para até 72 horas, incluindo água potável, alimentos não perecíveis, medicamentos, materiais de primeiros socorros, documentos, produtos de higiene, lanternas e pilhas.

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A iniciativa faz parte de uma política preventiva de preparação para situações emergenciais, como desastres naturais e interrupções temporárias de serviços essenciais. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional esclareceu que a recomendação não está relacionada a uma ameaça iminente nem a uma previsão de apagão.

A própria Defesa Civil reforçou a orientação para que a população mantenha a tranquilidade. Recomendações semelhantes já haviam sido divulgadas pelo órgão em 16 de março e 3 de abril deste ano, sendo um alerta rotineiro, sem qualquer mensagem oculta por trás. A manutenção de suprimentos básicos, portanto, integra medidas de prevenção e não significa que exista uma situação de perigo imediato.

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Um ataque cibernético poderia provocar um apagão mundial?

Ataques cibernéticos contra sistemas de energia são uma ameaça conhecida por autoridades e especialistas em segurança digital. Invasões podem comprometer equipamentos e mecanismos responsáveis pelo controle da geração, transmissão e distribuição de eletricidade. Um exemplo ocorreu em dezembro de 2015, na Ucrânia, quando ataques contra três distribuidoras provocaram interrupções no fornecimento para aproximadamente 225 000 consumidores.

A existência desse tipo de risco, contudo, não comprova a preparação de uma operação para novembro de 2026. Até o momento, não foram apresentados documentos técnicos, identificação de responsáveis ou alertas oficiais que apontem para um ataque coordenado com o objetivo de provocar um apagão mundial. Além disso, os sistemas elétricos dos países não formam uma única rede global: cada nação possui estruturas próprias de geração e transmissão, o que torna a hipótese de um desligamento simultâneo de toda a infraestrutura elétrica ainda mais improvável.

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Outro elemento utilizado para alimentar a especulação é a chamada Diretriz Fortress, iniciativa militar americana anunciada em setembro de 2026 pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O projeto estabelece uma meta de autonomia energética de até 90 dias para aproximadamente 500 bases militares, em situações de ataques cibernéticos ou interrupções no fornecimento externo.

A medida, porém, trata da capacidade de instalações militares manterem suas operações em cenários de emergência. Não prevê um corte de energia para a população civil nem indica a existência de um apagão programado. Assim, a associação entre a iniciativa, o teste americano de emergência e a recomendação brasileira de prevenção não sustenta a teoria de que o planeta ficará 90 dias sem eletricidade.

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