O que Lula e Bolsonaro falaram antes do último debate na Globo

Atualizado em 28 out 2022, 21h32 - Publicado em 28 out 2022, 21h08

Por Kelly Miyashiro Atualizado em 28 out 2022, 21h32 - Publicado em 28 out 2022, 21h08

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) responderam à mesma pergunta ao chegarem nos Estúdios Globo nesta sexta-feira, 28, para o último debate presidencial antes do segundo turno das eleições, que será realizado no próximo domingo, 30. Os candidatos foram questionados por uma repórter da GloboNews sobre qual mensagem gostariam de deixar ao povo brasileiro e qual sua expectativa para o embate. Lula focou no discurso sobre a retomada da esperança no país, enquanto Bolsonaro foi mais objetivo a respeito de sua sua estratégia para o debate.

“A mensagem de esperança que o povo brasileiro tem para comparecer à urna e votar. A segunda é mostrar para o povo brasileiro que esse país tem jeito na hora que ele for bem governado. Eu tive o prazer de governar esse país num momento em que ele chegou a ser a sexta economia do mundo, que as pessoas sorriam, eram alegres. Em 2008 teve uma pesquisa que o povo brasileiro era o povo mais alegre do mundo e era o que tinha mais esperança. Eu quero restabelecer isso. E é isso que eu vou conversar com o povo”, disse o petista.

“A mensagem é de otimismo. Fizemos campanha ao lado da verdade. Falamos do que enfrentamos, como peguei nosso país. Vou falar das mentiras nessa reta final do candidato Lula, falando que eu ia acabar com o 13º, hora extra, entre outras coisas. E tamo tranquilo que vai tudo correr bem”, declarou Bolsonaro.

Continua após a publicidade