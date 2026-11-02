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Cultura

O que Luiza Possi, evangélica, ouviu ao detonar festa de Halloween

Cantora fez desabafo polêmico sobre a data comemorativa

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 nov 2026, 10h35 | Atualizado em 2 nov 2026, 11h06
Luiza Possi
Luiza Possi (Instagram/Reprodução)
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O que Luiza Possi, evangélica, ouviu ao detonar festa de Halloween Priorize VEJA no Google

Luiza Possi recebeu críticas nas redes sociais após condenar as comemorações de Halloween e classificar a festa como algo “típico de Satanás”. A declaração da cantora, publicada no sábado, 31, dividiu opiniões entre os seguidores. Enquanto alguns apoiaram seu posicionamento religioso, outros questionaram a interpretação que ela fez da tradição e criticaram o tom de suas afirmações.

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“Sou cristã, mas também valorizo a história. O Halloween tem raízes no antigo Samhain celta, uma celebração pré-cristã ligada ao fim da colheita e às crenças sobre a passagem entre vivos e mortos. Ao longo dos séculos, incorporou tradições cristãs e costumes populares. Antes de demonizar, é preciso conhecer a história. Nem tudo o que é diferente da nossa fé é demoníaco. Respeitar a fé não exige desrespeitar a história”, escreveu uma internauta.

Outros usuários fizeram críticas mais diretas à artista. “Se crente não gosta é sinal que é pra amar”, ironizou um seguidor. Outro classificou a declaração como “terrorismo religioso” e questionou a associação entre tradições populares e práticas demoníacas. “Uma consciência forte é muito melhor que propagar o medo”, escreveu.

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Evangélica, Luiza afirmou que não permite comemorações de Halloween em sua casa e que também não autoriza as pessoas que vivem com ela a participar de festas temáticas. “Talvez eu esteja sendo radical, mas na minha casa o Halloween não entra e as pessoas da minha casa não entram numa festa de Halloween”, declarou.

Ainda no vídeo, a cantora disse que passou a compreender melhor os motivos para rejeitar a celebração após sua conversão religiosa. Ela também demonstrou preocupação com a participação de crianças em eventos realizados em escolas, clubes e encontros entre amigos. “Realmente é uma festa que parece ser uma brincadeira, e isso é típico de Satanás. Tudo o que ele faz parece ser uma grande brincadeira”, afirmou.

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Luiza ainda recorreu a passagens bíblicas para defender que os cristãos reflitam sobre a participação nesse tipo de evento. Ao final, ressaltou que sua mensagem era direcionada especialmente a quem compartilha de sua fé. “E isso é só a minha visão, mas que Deus pediu que eu compartilhasse com você, principalmente você que é cristão”, concluiu.

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