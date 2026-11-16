O que levou José de Abreu a brigar com deputado eleito e sobrar para atriz da Globo

José de Abreu não gostou nada de saber que o deputado federal eleito Jones Manoel (Psol-PE) criticou o reajuste fiscal proposto pelo governo. O ator intimou então o deputado a organizar uma manifestação de rua contra o presidente Lula (PT). No sábado, 14, Jones respondeu que não participaria de nenhum ato contra o petista.

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O deputado federal eleito se direcionou a Andre Janones no X: “Olha, não sei se você viu, mas 90 entidades brasileiras, organizações que têm mais tempo de defesa da saúde pública que eu e você temos de vida, lançaram uma carta criticando o PLP 299 e afirmando que ela vai cortar bilhões do SUS”. Isso porque momentos antes Janones chamou de “fake news” a possibilidade de reajuste. “Atacar o presidente baseado em análises falsas e antes dele se manifestar, e ainda por cima convocar pessoas através de vídeos com centenas de milhares de visualizações a deixarem o canal, não é ‘crítica’, é ataque”.

Quem não tinha nada a ver com isso, mas resolveu palpitar também no X e se deu mal foi a atriz Gabz, da TV Globo. Ela saiu em defesa de Jones, brigou com Abreu, falou em racismo e ainda o instigou a processá-la.

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