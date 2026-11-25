Hailey Bieber está sendo duramente criticada após a repercussão de uma entrevista concedida ao DealBook Summit, do New York Times. A empresária e influenciadora conversou com o jornalista Andrew Ross Sorkin sobre sua marca de produtos de beleza Rhode, recém adquirida em uma negociação que pode chegar a US$ 1 bilhão.

A controversa teve início após Hailey ser questionada por Sorkin se algum dia imaginou que sua marca valeria uma quantia bilionária. “Eu disse que não venderia por menos do que um bilhão de dólares. Parecia uma loucura, era como mirar nas estrelas”, respondeu a empresária, causando surpresa no entrevistador. “Acho que é preciso ter uma certa dose de ilusão otimista”, reagiu o jornalista.

O trecho da conversa ganhou as redes sociais, com muitos usuários chamando Hailey de “burra” por apresentar uma resposta “vaga” em um evento de negócios, em que o público esperava apontamentos mais técnicos. De acordo com informações divulgadas pelo Daily Mail, a empresária chegou a ficar insegura devido ao alto volume de críticas.

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