O que levou Globo a escolher ‘A dona do Pedaço’, de Walcyr Carrasco, para reprise

Vivida por Juliana Paes, Maria da Paz, protagonista de A Dona do Pedaço, volta no Vale a Pena Ver de Novo, a partir de 23 de novembro, na TV Globo. Exibida em 2019, a trama de Walcyr Carrasco conta a história de uma mulher determinada que, obrigada a reconstruir a vida longe da família, encontra no trabalho o caminho para mudar seu destino, enquanto enfrenta perdas, conflitos e as ambições da filha.

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E o que motivou essa escolha? Além do bom momento do autor na emissora, com Quem ama cuida, a história de uma empreendedora que vai à luta e consegue conquistar dinheiro e fama com o seu trabalho seria propícia para o momento político, segundo constatou a direção. Tudo vem a calhar.