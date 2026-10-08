O que leva Marco Pigossi a não voltar às novelas da TV Globo

Marco Pigossi não pretende voltar às novelas da TV Globo, onde fez fama e dinheiro por anos. Morando no exterior, ele diz que não tem planos de encarar uma produção longa no Brasil. Ainda assim, tem projetos em andamentos no Brasil.

Está em A Privacidade de Suas Vidas, filme dirigido por Gustavo Vinagre, a ser exibido no Festival do Rio; além de participação em uma nova série do Globoplay para o ano que vem. A conferir.

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