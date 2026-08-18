O que Laura Cardoso disse sobre a própria morte anos antes de partir

Anos antes de morrer aos 98 anos, Laura Cardoso havia revelado, com bom humor, como gostaria que fosse sua despedida. Em entrevista a um programa da TV Cultura, em 2014, a atriz falou sobre a maneira como gostaria de partir.

“Dormindo! Sabe aquela coisa, ‘ah, morreu dormindo’. É santo! De Deus”, disse a atriz ao ser questionada pelo apresentador Antônio Abujamra, deixando claro que não gostaria de permanecer ligada a aparelhos. Ainda na conversa, Cardoso afirmou como e onde gostaria de voltar se pudesse reencarnar: “Num país onde tivesse justiça, igualdade e paz”.

Laura morreu na noite de segunda-feira, 17, aos 98 anos, em sua casa, em São Paulo. Segundo o bisneto Fernando Faria, a causa foi natural. “É uma maneira maravilhosa de encerrar uma vida muito bem vivida, muito aproveitada, muito feliz. Eu, como bisneto, Fernando, tenho orgulho de dizer que a Laura descansou em paz, feliz, do jeito que ela queria. Ao redor das pessoas que ela amava”, afirmou Faria. A informação foi confirmada pela família nas redes sociais durante a madrugada desta terça-feira, 18. ”

Com uma carreira que atravessou oito décadas, Laura Cardoso foi um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira e deixou trabalhos marcantes no teatro, cinema e televisão.

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