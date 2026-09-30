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Cultura

O que Juliano Cazarré já dizia sobre ter mais filhos antes do anúncio do 7º

Letícia, esposa do ator, está grávida

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 09h00
Família grande sorrindo para a câmera, com pai barbudo e mãe de cabelos escuros, rodeados por cinco crianças de diferentes idades, todos vestindo roupas claras, em frente a uma estante cheia de livros e bonecos
Juliano Cazarré com a esposa, Letícia, e os seus filhos (Instagram/Reprodução)
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Juliano Cazarré e Letícia Cazarré vão aumentar novamente a família. Pais de seis filhos, os dois esperam o sétimo bebê, anunciado pelo ator na quinta-feira, 24. A chegada de mais uma criança, porém, não chega exatamente como uma surpresa para quem acompanha as declarações de Juliano sobre o assunto. Nos últimos anos, ele deixou claro que não descartava continuar aumentando a família.

Em dezembro de 2025, quando já era pai de seis, Cazarré afirmou que não planejava uma nova gravidez naquele momento, mas deixou a possibilidade aberta. “Acho que é capaz de vir mais um”, disse na ocasião. A declaração, no entanto, não era inédita. Em 2024, ao ser questionado em uma entrevista sobre aumentar a família, o ator respondeu que sempre teria chance de “vir mais um filho”.

A ideia de deixar a família aberta à chegada de novas crianças também apareceu em 2023, quando o casal anunciou a sexta gravidez. Na época, Juliano explicou a postura adotada por ele e Letícia. Segundo o artista, os dois não evitam ter filhos, estão sempre abertos ao que pode acontecer.

Meses antes de o sétimo bebê ser anunciado, Cazarré voltou a indicar que a possibilidade continuava existindo. Em janeiro, ele explicou ao Extra que o casal pretendia apenas espaçar uma nova gestação, já que Letícia havia voltado a trabalhar. Segundo o ator, a família numerosa também está relacionada à fé católica dos dois.

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Agora, a previsão se confirmou. Em 24 de setembro, ao completar 46 anos, Juliano anunciou que o sétimo herdeiro chegaria em fevereiro de 2027. “O meu presente está no forno e só chega lá para fevereiro. A vida quer viver”, escreveu em uma publicação. Cazarré e Letícia são pais de Vicente, 16, Inácio, 14, Gaspar, 7, Maria Madalena, 5, Maria Guilhermina, 4, e Estêvão, 2.

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