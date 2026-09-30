O que Juliano Cazarré já dizia sobre ter mais filhos antes do anúncio do 7º

Juliano Cazarré e Letícia Cazarré vão aumentar novamente a família. Pais de seis filhos, os dois esperam o sétimo bebê, anunciado pelo ator na quinta-feira, 24. A chegada de mais uma criança, porém, não chega exatamente como uma surpresa para quem acompanha as declarações de Juliano sobre o assunto. Nos últimos anos, ele deixou claro que não descartava continuar aumentando a família.

Em dezembro de 2025, quando já era pai de seis, Cazarré afirmou que não planejava uma nova gravidez naquele momento, mas deixou a possibilidade aberta. “Acho que é capaz de vir mais um”, disse na ocasião. A declaração, no entanto, não era inédita. Em 2024, ao ser questionado em uma entrevista sobre aumentar a família, o ator respondeu que sempre teria chance de “vir mais um filho”.

A ideia de deixar a família aberta à chegada de novas crianças também apareceu em 2023, quando o casal anunciou a sexta gravidez. Na época, Juliano explicou a postura adotada por ele e Letícia. Segundo o artista, os dois não evitam ter filhos, estão sempre abertos ao que pode acontecer.

Meses antes de o sétimo bebê ser anunciado, Cazarré voltou a indicar que a possibilidade continuava existindo. Em janeiro, ele explicou ao Extra que o casal pretendia apenas espaçar uma nova gestação, já que Letícia havia voltado a trabalhar. Segundo o ator, a família numerosa também está relacionada à fé católica dos dois.

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Agora, a previsão se confirmou. Em 24 de setembro, ao completar 46 anos, Juliano anunciou que o sétimo herdeiro chegaria em fevereiro de 2027. “O meu presente está no forno e só chega lá para fevereiro. A vida quer viver”, escreveu em uma publicação. Cazarré e Letícia são pais de Vicente, 16, Inácio, 14, Gaspar, 7, Maria Madalena, 5, Maria Guilhermina, 4, e Estêvão, 2.

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