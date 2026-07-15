O que Harry Styles toca na turnê ‘Together, Together’? Confira provável setlist
Popstar inglês se apresenta em São Paulo nos dias 17, 18, 21 e 24 de julho
O cantor inglês Harry Styles, 32, já está em solo brasileiro para os quatro shows que encabeçará no Estádio MorumBis, em São Paulo, nos dias 17, 18, 21 e 24 de julho. Um dos nomes mais bem-sucedidos de sua geração, o vencedor de três estatuetas do Grammy apresenta ao público brasileiro a turnê Together, Together, elaborada a partir do álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally, lançado por ele em março. O repertório, contudo, vai além do que é mais recente. Confira a provável setlist de seus shows, com base no que tem cantado em datas prévias:
- Are You Listening Yet?
- Golden
- Adore You
- Watermelon Sugar
- Music for a Sushi Restaurant
- Taste Back
- Coming Up Roses
- Fine Line
- Italian Girls
- American Girls
- Keep Driving
- Ready, Steady, Go!
- Dance No More
- Treat People with Kindness
- Pop
- Season 2 Weight Loss
- Carla’s Song
- Aperture
- Night Changes / History
- Sweet Creature
- Sign of the Times
- As It Was
Para além de seu último disco, Styles canta quatro faixas de Fine Line, três de Harry’s House e duas de sua estreia solo, álbum autointitulado. Suas fãs de longa data podem esperar apenas um mash-up de duas faixas compostas ao lado dos antigos colegas da boyband One Direction, mas é raro que ele cante os maiores hits do grupo.
Depois de passar pelo Brasil, o astro continua sua turnê no México. Ao todo, ele apresentará o show em seis países.
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