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Cultura

O que Harry Styles toca na turnê ‘Together, Together’? Confira provável setlist

Popstar inglês se apresenta em São Paulo nos dias 17, 18, 21 e 24 de julho

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 10h25 | Atualizado em 16 jul 2026, 11h11
Harry Styles
Harry Styles (Saira MacLeod/WWD/Getty Images)
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O que Harry Styles toca na turnê ‘Together, Together’? Confira provável setlist Priorizar nos meus resultados Google

O cantor inglês Harry Styles, 32, já está em solo brasileiro para os quatro shows que encabeçará no Estádio MorumBis, em São Paulo, nos dias 17, 18, 21 e 24 de julho. Um dos nomes mais bem-sucedidos de sua geração, o vencedor de três estatuetas do Grammy apresenta ao público brasileiro a turnê Together, Together, elaborada a partir do álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally, lançado por ele em março. O repertório, contudo, vai além do que é mais recente. Confira a provável setlist de seus shows, com base no que tem cantado em datas prévias:

  1. Are You Listening Yet?
  2. Golden
  3. Adore You
  4. Watermelon Sugar
  5. Music for a Sushi Restaurant
  6. Taste Back
  7. Coming Up Roses
  8. Fine Line
  9. Italian Girls
  10. American Girls
  11. Keep Driving
  12. Ready, Steady, Go!
  13. Dance No More
  14. Treat People with Kindness
  15. Pop
  16. Season 2 Weight Loss
  17. Carla’s Song
  18. Aperture
  19. Night Changes / History
  20. Sweet Creature
  21. Sign of the Times
  22. As It Was

Para além de seu último disco, Styles canta quatro faixas de Fine Line, três de Harry’s House e duas de sua estreia solo, álbum autointitulado. Suas fãs de longa data podem esperar apenas um mash-up de duas faixas compostas ao lado dos antigos colegas da boyband One Direction, mas é raro que ele cante os maiores hits do grupo.

Depois de passar pelo Brasil, o astro continua sua turnê no México. Ao todo, ele apresentará o show em seis países.

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TAGS:
harry styles
Música
Música Pop
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