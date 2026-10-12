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Cultura

O que há por trás da nova separação de Virginia Fonseca e Vinicius Junior

Influenciadora e jogador anunciaram segundo término neste domingo, 11

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 08h00
À esquerda, uma mulher loira de óculos escuros e vestido de crochê verde e amarelo tira uma selfie no espelho de um elevador, segurando um buquê de flores amarelas. À direita, o jogador Vinicius Jr. com a camisa da seleção brasileira, braço direito levantado e ataduras no pulso, olha para cima com a boca aberta
Virginia Fonseca e Vini Jr. (Instagram/Michael Pimentel/ISI Photos/ISI Photos/Getty Images)
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Virginia Fonseca e o jogador Vinicius Junior anunciam pela segunda vez o término do namoro. Em nota neste domingo, 11, a influenciadora confirmou que se separou do jogador, com quem tinha um relacionamento entre idas e vindas desde julho de 2025. A assessoria de Virginia negou qualquer briga.

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“Virginia Fonseca e Vini Jr. não estão mais juntos. Não houve conflito, não houve briga, somente o entendimento de não seguirem mais como um casal”, disse a nota enviada à imprensa. A assessoria de Vini Jr também confirma o fim, mas diz que não entrará em detalhes por “respeito a sua vida privada”.

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O término teria sido motivado, segundo pessoas próximas, por uma combinação de rumores de suposta infidelidade, desgaste por rotinas incompatíveis (distância entre o Brasil e a Europa) e divergências sobre exposição pública. O primeiro rompimento, às vésperas da Copa do Mundo, veio após episódios de desconfiança e boatos envolvendo mensagens no celular do atleta e a presença de outras mulheres em Madri.

Agora, amigos próximos relatam que o jogador se incomodava com a rotina intensa de exposição da influenciadora nas redes sociais. Ele ainda tentou relevar, mas não conseguiu se adaptar a este “estilo de vida”. A divisão entre a carreira de Vini no Real Madrid e os negócios e família de Virginia no Brasil também pesou para o desgaste do relacionamento. O fato dela ter que viajar com frequência por causa dos filhos acabou azedando de vez o clima em casa.

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