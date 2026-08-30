O que há em comum nos artistas que completam 80 anos em 2026

Apesar de o estigma relacionado à velhice passar por um processo de desconstrução ao longo dos últimos anos, muitos dos estereótipos em torno de pessoas idosas seguem vivos, como a ideia de fragilidade, falta de ambição profissional e até incapacidade de manter uma rotina ativa. Como exemplo real de que muitas dessas ideias já estão ultrapassadas, a coluna GENTE lista nomes do entretenimento que seguem ativos e trabalhando após completarem oito décadas de vida.

Sylvester Stallone

Um dos maiores expoentes dos protagonistas brucutus dos anos 80, regados a poucas palavras e muitos músculos, Stallone fez uma carreira de sucesso em diversos filmes de ação, conseguindo se destacar entre seus pares por empregar uma rara nuance emocional em seus personagens marcantes, como Rocky Balboa e John Rambo. Aos 80 anos, o ator se mantém ativo e não dá nenhuma indicação de querer parar. Stallone se prepara para o lançamento da quarta temporada de Tulsa King, série da Paramount na qual representa o protagonista mafioso Dwight Manfredi, e está atuando como produtor executivo em John Rambo, uma prequel prevista para lançar em 2027.

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Alceu Valença

Com mais de 20 álbuns de estúdio lançados desde a década de 70, o pernambucano Alceu Valença é dono de uma das carreiras mais prolíficas da MPB, e segue em plena atividade, com o fôlego de um garoto. “Sou um eterno menino. Me sinto com oitenta ao contrário, oito anos, talvez. Ou o oito traçado na horizontal, que é o símbolo do infinito”, explica, no texto promocional de sua turnê em comemoração às oito décadas de vida. Alceu passou por 10 cidades brasileiras no primeiro semestre de 2026 e agora se prepara para dar continuidade ao tour além das fronteiras, apresentando-se em nove países da Europa até o final do ano. Em meio a uma agenda ativa de shows, o músico nunca perde a oportunidade de se fazer presente no Carnaval, em que desfila com blocos em Recife e São Paulo anualmente.

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Maria Bethânia

Dona de uma longeva carreira de seis décadas, Maria Bethânia passou grande parte de sua vida imersa na música, e não dá o menor sinal de desacelerar. Embora seu último álbum de estúdio tenha sido lançado em 2021, os últimos anos foram bem movimentados para a artista. Bethânia protagonizou uma célebre turnê em 2024, quando visitou diversas capitais brasileiras ao lado do irmão, Caetano Veloso. Emendou uma segunda turnê no ano seguinte, dessa vez solo e focada nos seus 60 anos de carreira, e, no início desse ano, ainda encontrou tempo para marcar presença no show de Shakira, na praia de Copacabana.

João Bosco

Nascido em Ponte Nova, Minas Gerais, o singular João Bosco marcaria época como um dos principais expoentes da Música Popular Brasileira ao longo das décadas de 70 e 80, respondendo por sucessos como O Mestre-Sala dos Mares e O Bêbado e a Equilibrista. Conhecido pela afinidade com a vida boêmia, o artista segue em atividade aos 80 anos, se preparando para o lançamento de um novo EP, Amigos Novos e Antigos, previsto para 25 de setembro, e sendo o grande homenageado do palco Global Village, do Rock in Rio — tudo isso enquanto ainda encontra tempo para polemizar, como visto no infame episódio no qual defendeu a música Gol Anulado, que narra um episódio de violência doméstica.

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Cher

Embora a ilustre Deusa do Pop não mantenha uma trajetória tão ativa quanto a de seus pares octogenários, isso não significa que ela está parada, muito pelo contrário. A estrela causou um intenso burburinho por seu retorno ao Met Gala em 2026, surgindo com um vestido de tule preto e uma jaqueta de couro que relembrou o melhor momento da estética roqueira, e segue fazendo apresentações em eventos privados, como ocorreu em Miami em novembro. O último álbum de estúdio de Cher, Christmas, foi lançado em 2023, e os fãs seguem atentos para uma nova turnê da artista, uma vez que a última ocorreu entre 2018 e 2020.