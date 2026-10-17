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Cultura

O que há de curioso na aposta da Globo em novos galãs para ‘Avenida Brasil 2’

Continuação do sucesso de 2012, de João Emanuel Carneiro, estreia em 2027

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 out 2026, 14h00 | Atualizado em 19 out 2026, 11h41
Quatro homens jovens, com barbas e bigodes variados, posam em close-up. Da esquerda para a direita: um homem de cabelo cacheado castanho claro, um de cabelo liso escuro, um de cabelo liso escuro com sombra no rosto, e um de cabelo escuro com bigode e brinco, vestindo camisa branca e gravata preta sob jaqueta vermelha
Atores Yonn Levy, Israel Eyer, Fábio Scalon e Igor Fernandez (Globo/Divulgação)
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A nova geração de galãs da Globo já começa a se formar. Yonn Levy, Israel Eyer, Fábio Scalon e Igor Fernandez estão entre as apostas de Avenida Brasil 2, continuação da novela de João Emanuel Carneiro prevista para janeiro de 2027. Com idades entre 29 e 33 anos, os quatro chegam à produção por caminhos distintos: de novelas bíblicas a séries de streaming. A oportunidade não é pequena. A trama original, exibida em 2012, tornou-se um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira. Na sequência, os novos atores dividirão espaço com nomes conhecidos como Adriana Esteves, Murilo Benício, Cauã Reymond e Débora Falabella.

Yonn Levy. Nascido em Belém (PA), o ator tem 30 anos e chega à Globo depois de construir uma trajetória nos palcos e em produções audiovisuais de menor alcance. Formado em Artes Cênicas na Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), no Rio, ele participou de montagens como O Último Besteirol, Os Arquivos do Mundo e O Doente Imaginário, de Molière. Antes de conquistar o papel na continuação de Avenida Brasil, também trabalhou em minisséries e curtas-metragens. Agora, fará sua estreia em novelas como Lúcio, personagem que enfrentará problemas relacionados às drogas e integrará o núcleo do ator Ernani Moraes.

Israel Eyer. Criado no Méier, na Zona Norte do Rio, ele chega em Avenida Brasil 2 já com experiência na televisão. O ator de 33 anos passou por produções bíblicas da Record e fez uma participação em Terra e Paixão, novela da Globo exibida em 2023. Na nova trama, interpretará Douglas, assistente técnico do Divino Futebol Clube. O personagem o aproxima do universo do futebol, um dos elementos que ajudaram a construir a identidade da novela original, marcada pela presença de Tufão, ex-jogador vivido por Murilo Benício. 

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Fábio Scalon. Entre os quatro atores, ele tem um dos papéis mais chamativos. Fábio, 29, interpretará o novo amante de Carminha, personagem de Adriana Esteves, que voltará à história depois de cumprir pena na prisão. A relação promete movimentar a vida da antiga vilã, conhecida por seus golpes e manipulações. Nascido em Brasília, Scalon chegou a cogitar uma carreira na engenharia antes de apostar na atuação. O primeiro destaque na televisão veio em Malhação — Pro Dia Nascer Feliz (2016), quando interpretou Jabá, um jogador de vôlei de praia. Depois, participou de Segundo Sol (2018), também escrita por João Emanuel Carneiro, e de produções bíblicas da Record, como Jezabel e Reis. O ator também tem projetos no audiovisual, entre eles a série MED, da Netflix, e a produção sobre a cantora Marília Mendonça (1995-2021), do Prime Video. 

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Igor Fernandez. O ator de 30 anos chega à novela com uma trajetória que começou cedo. Nascido em Cataguases (MG), iniciou sua vida artística aos 7 anos, entre teatro e circo. Mais tarde, estudou na Escola de Atores Wolf Maya, no Rio de Janeiro, e estreou no cinema em 2013, com o curta-metragem The Pensive Life. Na televisão, seu primeiro trabalho foi a minissérie Lia, da Record, em 2018. No ano seguinte, participou de Bom Sucesso, sua estreia na Globo, e posteriormente integrou o elenco de Cara e Coragem (2022). Nos últimos anos, o ator ampliou sua presença no streaming. Em Os Donos do Jogo, da Netflix, interpretou Sombra; já em Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente, da HBO Max, viveu Caio. A segunda produção recebeu indicação ao Emmy Internacional de 2026, aumentando a visibilidade do projeto e de seu elenco. Em Avenida Brasil 2, Igor interpretará um dos netos dos personagens de Nívea Maria e Roberto Bomfim. O núcleo familiar deverá abordar conflitos entre gerações, a dificuldade de jovens adultos em deixar a casa dos pais e questões ligadas à sexualidade na terceira idade.

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