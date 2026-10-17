O que há de curioso na aposta da Globo em novos galãs para ‘Avenida Brasil 2’

A nova geração de galãs da Globo já começa a se formar. Yonn Levy, Israel Eyer, Fábio Scalon e Igor Fernandez estão entre as apostas de Avenida Brasil 2, continuação da novela de João Emanuel Carneiro prevista para janeiro de 2027. Com idades entre 29 e 33 anos, os quatro chegam à produção por caminhos distintos: de novelas bíblicas a séries de streaming. A oportunidade não é pequena. A trama original, exibida em 2012, tornou-se um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira. Na sequência, os novos atores dividirão espaço com nomes conhecidos como Adriana Esteves, Murilo Benício, Cauã Reymond e Débora Falabella.

Yonn Levy. Nascido em Belém (PA), o ator tem 30 anos e chega à Globo depois de construir uma trajetória nos palcos e em produções audiovisuais de menor alcance. Formado em Artes Cênicas na Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), no Rio, ele participou de montagens como O Último Besteirol, Os Arquivos do Mundo e O Doente Imaginário, de Molière. Antes de conquistar o papel na continuação de Avenida Brasil, também trabalhou em minisséries e curtas-metragens. Agora, fará sua estreia em novelas como Lúcio, personagem que enfrentará problemas relacionados às drogas e integrará o núcleo do ator Ernani Moraes.

Israel Eyer. Criado no Méier, na Zona Norte do Rio, ele chega em Avenida Brasil 2 já com experiência na televisão. O ator de 33 anos passou por produções bíblicas da Record e fez uma participação em Terra e Paixão, novela da Globo exibida em 2023. Na nova trama, interpretará Douglas, assistente técnico do Divino Futebol Clube. O personagem o aproxima do universo do futebol, um dos elementos que ajudaram a construir a identidade da novela original, marcada pela presença de Tufão, ex-jogador vivido por Murilo Benício.

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Fábio Scalon. Entre os quatro atores, ele tem um dos papéis mais chamativos. Fábio, 29, interpretará o novo amante de Carminha, personagem de Adriana Esteves, que voltará à história depois de cumprir pena na prisão. A relação promete movimentar a vida da antiga vilã, conhecida por seus golpes e manipulações. Nascido em Brasília, Scalon chegou a cogitar uma carreira na engenharia antes de apostar na atuação. O primeiro destaque na televisão veio em Malhação — Pro Dia Nascer Feliz (2016), quando interpretou Jabá, um jogador de vôlei de praia. Depois, participou de Segundo Sol (2018), também escrita por João Emanuel Carneiro, e de produções bíblicas da Record, como Jezabel e Reis. O ator também tem projetos no audiovisual, entre eles a série MED, da Netflix, e a produção sobre a cantora Marília Mendonça (1995-2021), do Prime Video.

Igor Fernandez. O ator de 30 anos chega à novela com uma trajetória que começou cedo. Nascido em Cataguases (MG), iniciou sua vida artística aos 7 anos, entre teatro e circo. Mais tarde, estudou na Escola de Atores Wolf Maya, no Rio de Janeiro, e estreou no cinema em 2013, com o curta-metragem The Pensive Life. Na televisão, seu primeiro trabalho foi a minissérie Lia, da Record, em 2018. No ano seguinte, participou de Bom Sucesso, sua estreia na Globo, e posteriormente integrou o elenco de Cara e Coragem (2022). Nos últimos anos, o ator ampliou sua presença no streaming. Em Os Donos do Jogo, da Netflix, interpretou Sombra; já em Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente, da HBO Max, viveu Caio. A segunda produção recebeu indicação ao Emmy Internacional de 2026, aumentando a visibilidade do projeto e de seu elenco. Em Avenida Brasil 2, Igor interpretará um dos netos dos personagens de Nívea Maria e Roberto Bomfim. O núcleo familiar deverá abordar conflitos entre gerações, a dificuldade de jovens adultos em deixar a casa dos pais e questões ligadas à sexualidade na terceira idade.

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