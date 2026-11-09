O que fez Xuxa sair em defesa da deputada federal eleita Ana Elisa

⁠Xuxa Meneghel convocou seus seguidores para se mobilizarem em defesa da deputada federal eleita Ana Elisa (PT) alvo de ataques racistas e misóginos desde a campanha eleitoral em Minas Gerais.

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A apresentadora pediu apoio ao chamado “Exército Antirracista” em um vídeo publicado nas redes sociais no sábado, 7. O movimento defende mais mulheres, pessoas negras e indígenas em cargos políticos.

Ana Elisa divulgou em seu perfil trechos de um e-mail com ofensas racistas e ameaças de morte e violência sexual que vem sofrendo. O vídeo foi publicado após a deputada eleita ser questionada sobre a presença de policiais na porta de sua casa 24h por dia. O PT manifestou solidariedade à mineira, além de cobrar apuração policial das ameaças.

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