Mariana Santos, 50 anos, está em cartaz no Rio com a peça Morra, amor, adaptação da escritora argentina Ariana Harwicz para seu próprio romance homônimo, que retrata a crise existencial de uma escritora isolada em uma casa de campo no interior da França com o marido e o filho bebê. Convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), a atriz da sua escolha por não ser mãe.

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“Olha, para mim foi muito natural, decidi não ser mãe nova ainda, porque na minha cabeça estava assim: ‘preciso trabalhar, ter minha independência’. Vi minha mãe largando o trabalho para cuidar da gente, né? Naquela época era muito comum as mulheres acompanharem os maridos e largarem o trabalho. Cheguei a pensar numa época em adotar ou então mais velha engravidar, mas depois a vida veio com uma avalanche de acontecimentos e falei: ‘Se fosse uma vocação minha ser mãe, se realmente quisesse, teria sido’. Porque acho que tem que ter muita vontade. Muda tudo na sua vida. É um amor avassalador, dizem, né? É uma responsabilidade tamanha, é um ser que você vai botar no mundo. ‘Será que ele vai ser legal? Será que não vai?’. É uma preocupação eterna. Também tem muitas mulheres que por pressão (se tornam mães). Devo ser julgada, por mais que as pessoas não julguem falando para mim, com certeza acontece”.

Captação de imagens e edição: Leo Lemos / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).

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