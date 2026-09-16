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Cultura

O que fez Cacau Protásio sair da Globo e agora ficar de fora de ‘Avenida Brasil 2’

Nome da atriz voltou a circular nas redes sociais após divulgação do elenco

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 19h38 | Atualizado em 16 set 2026, 19h48
Zezé (Cacau Protásio) congelou no capítulo em que deu de cara com Carminha (Adriana Esteves) passando aspirador
Zezé (Cacau Protásio) congelou no capítulo em que deu de cara com Carminha (Adriana Esteves) passando aspirador (Reprodução/VEJA/VEJA)
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O que fez Cacau Protásio sair da Globo e agora ficar de fora de ‘Avenida Brasil 2’ Priorizar nos meus resultados Google

Desde que anunciou oficialmente o elenco da continuação de Avenida Brasil, a TV Globo recebe menção nas redes sociais por um nome em específico: Cacau Protásio.

A atriz se destacou em algumas cenas ao interpretar a empregada doméstica Zezé. Ao contrário do que muitos pensam, ela não foi demitida da Globo, mas deixou o elenco do programa humorístico Vai que cola (do Multishow) em julho de 2025, após 13 temporadas interpretando a personagem Terezinha. Na época, a atriz disse que precisava se dedicar a novos projetos e não conseguiria mais conciliar os horários. Mas nos bastidores, comenta-se que a repentina saída ocorreu logo após desentendimentos e atritos com a colega de elenco Samantha Schmütz, que envolveram registros no setor de compliance da emissora.

De qualquer forma, ela seguiu focada em produções para o cinema com a Globo Filmes, como A Sogra Perfeita 2 e Os Farofeiros 3, além de um projeto chamado Quando Casa Maria Helena.

Fãs e famosos seguem, por ora, na corrente de pedidos públicos para que ela retorne como a icônica empregada Zezé. A emissora nada diz a respeito. A trama de João Emanuel Carneiro tem estreia prevista para janeiro.

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