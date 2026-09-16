O que fez Cacau Protásio sair da Globo e agora ficar de fora de ‘Avenida Brasil 2’

Desde que anunciou oficialmente o elenco da continuação de Avenida Brasil, a TV Globo recebe menção nas redes sociais por um nome em específico: Cacau Protásio.

A atriz se destacou em algumas cenas ao interpretar a empregada doméstica Zezé. Ao contrário do que muitos pensam, ela não foi demitida da Globo, mas deixou o elenco do programa humorístico Vai que cola (do Multishow) em julho de 2025, após 13 temporadas interpretando a personagem Terezinha. Na época, a atriz disse que precisava se dedicar a novos projetos e não conseguiria mais conciliar os horários. Mas nos bastidores, comenta-se que a repentina saída ocorreu logo após desentendimentos e atritos com a colega de elenco Samantha Schmütz, que envolveram registros no setor de compliance da emissora.

De qualquer forma, ela seguiu focada em produções para o cinema com a Globo Filmes, como A Sogra Perfeita 2 e Os Farofeiros 3, além de um projeto chamado Quando Casa Maria Helena.

Fãs e famosos seguem, por ora, na corrente de pedidos públicos para que ela retorne como a icônica empregada Zezé. A emissora nada diz a respeito. A trama de João Emanuel Carneiro tem estreia prevista para janeiro.

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