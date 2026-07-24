O que fez Adriana Garambone perder o interesse por fazer novelas

Em cartaz no Rio com Uma Vida de Amizade, ao lado de Silvia Pfeifer e Helena Fernandes, Adriana Garambone faz uma revisão crítica e bem-humorada do universo feminino. Após duas décadas na TV Record, a atriz explica o que a fez perder o interesse por novelas em conversa no programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku; além da versão podcast no Spotify).

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“Perdi um pouco o interesse pela novela. Fui noveleira, como o Brasil inteiro. Perdi o interesse porque os temas não me interessam muito, mas, por exemplo, uma coisa que tenho achado interessante é a novela vertical. Tenho certeza que vai ter muita gente querendo ver. Estou pensando nisso demais, em projetos que podem ser não só no teatro, mas na novela vertical ou em outros lugares… Olha, eu trabalhei muito na televisão. (…) Antes da Record, fiz novelas na Globo, fiz muitas novelas lá. E tive bons papéis, não posso reclamar disso. Mas agora sinto uma mudança no mercado. Quais são os personagens de 50+ hoje na televisão? São poucos, são raros e tem muitos atores bons aí para fazer. É um mercado que afunilou. Acho que a gente tem que criar esse espaço. E não digo só de atores, não. Produtores, diretores… O mercado ainda é muito etarista”.

Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Agradecimento: Hotel Nacional e Elev Comunicação/ Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221); ou no canal VEJA GENTE no Spotify, na versão podcast.