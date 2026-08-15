Só hoje no Abril Day: assine 4 Revistas Impressas por R$ 32,90/mês!
Cultura

O que explica dificuldade de ‘A Nobreza do Amor’ em conquistar o público

Com trama sofisticada, novela das 6 patina na audiência

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 ago 2026, 18h00
Três atores, um homem negro, uma mulher negra e um homem branco, posam em um cenário interno. O homem negro à esquerda veste jaqueta jeans estampada. A mulher no centro usa colete rosa, blusa branca e tranças longas. O homem branco à direita veste terno azul-marinho e camisa branca. Todos olham para frente com expressão séria
Ronald Sotto, Alika e Rodrigo Simas em 'A Nobreza do Amor' (Angélica Goudinho/TV Globo)
Continua após publicidade
O que explica dificuldade de ‘A Nobreza do Amor’ em conquistar o público Priorizar nos meus resultados Google

Grande aposta da TV Globo para 2026, A Nobreza do Amor chegou à programação da emissora cercada de expectativas. O elenco, o visual e a proposta de levar à faixa das 6 uma história que cruza um reino africano e o sertão nordestino ajudaram a criar uma produção ambiciosa e pouco convencional para a faixa — mas não inédita, já que a premiada Órfãos da Terra (2019), também de Duca Rachid, explorou a temática árabe e a questão dos refugiados.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Ainda assim, a trama de Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr. estreou com 17,3 pontos em São Paulo, o pior resultado do horário até então. Meses depois, ganhou fôlego e chegou a 19 pontos, mas ainda longe de se consolidar como um sucesso de audiência. Paralelamente, conquistou a torcida de parte dos telespectadores. O contraste entre os números e a repercussão expõe a contradição de que a obra estrelada por Duda Santos, Nicolas Prattes e Lázaro Ramos cativa, mas não prende o público. Intrigada com esse fenômeno, a coluna GENTE elenca cinco fatores que ajudam a entendê-lo.

1. Sofisticação como barreira. O primeiro obstáculo pode estar no que deveria ser um dos maiores trunfos do folhetim, cuja proposta tem seus méritos por ampliar a representação negra e apresentar uma África distante de estereótipos. Em um horário tradicionalmente associado a romances ou histórias de fácil reconhecimento, explorar monarquia, disputas políticas e referências culturais próprias, em paralelo ao sertão nordestino de Barro Preto, exige que o espectador primeiro compreenda aquele universo para depois estabelecer o vínculo com seus personagens — o que pode levar um tempo maior para se popularizar.

Siga

2. Clichês de luxo. Se a estética é uma novidade, a narrativa nem tanto. A novela reúne situações já exploradas em outras produções da faixa. Em meio a cenários, figurinos e direção de arte sofisticado, estão mecanismos bastante familiares, como mocinha ameaçada, triângulos amorosos, romance impossível e disputas familiares. Sem contar as reviravoltas previsíveis e separações forçadas. Um clássico.

Continua após a publicidade

3. Construção lenta do casal. Outro desafio enfrentado pela trama das 6 foi a concepção do casal principal. Alika (Duda Santos) e Tonho (Ronald Sotto) precisam atravessar os clichês amorosos até se tornarem um dos motores emocionais da trama. Isso tudo em meio a outros romances. Haja amor para o telespectador acompanhar.

4. Excesso de tramas paralelas. Embora a novela tenha uma história central forte, a trama se divide em diferentes núcleos e conflitos. O resultado é uma narrativa que, em alguns momentos, pode afetar o ritmo e dificultar a criação do hábito de acompanhar a produção diária. A questão não é necessariamente a falta de acontecimentos, mas a dificuldade de fazer com que todos eles pareçam importantes para quem está diante da televisão. Em um cenário de atenção cada vez mais disputada por streaming e redes sociais, capítulos que parecem avançar pouco podem ser suficientes para fazer o público se afastar.

Continua após a publicidade

5. Horário pouco favorável. Parte da explicação para os números de A Nobreza do Amor também pode estar fora da própria novela. Antes de a novela entrar no ar, a faixa das 6 já enfrentava problemas. Rainha da Sucata, exibida antes da novela no Vale a Pena Ver de Novo, vinha registrando números considerados mornos. Além disso, o folhetim de Duca Rachid sofreu alterações em alguns meses, especialmente durante a programação da Copa do Mundo de 2026. Em junho, quando foi exibida mais de uma hora antes do habitual, chegou ao pior resultado desde a estreia. Por outro lado, ao longo do Mundial, a trama chegou a alcançar marcas superiores às registradas normalmente. Ou seja, existe um público potencial. Resta descobrir como fazê-lo ficar.

Publicidade
TAGS:
A Nobreza do Amor
Gente
novela
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 50% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).