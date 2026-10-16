Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Cultura

O que explica a volta de ‘O Conto da Aia’ à lista dos livros mais vendidos de VEJA

Livro de Margaret Atwood já virou série e é referencial para diversas reflexões políticas instigadas pelas eleições federais

Por Ana Rita Fernandes 16 out 2026, 17h04 | Atualizado em 16 out 2026, 17h05
Mulher de feições medievais, vestindo um longo vestido vermelho e touca branca, segura um objeto que emite fumaça e chamas. Ao fundo, uma parede de tijolos e uma árvore seca com um pássaro no galho. A imagem tem formato de arco
Capa da edição brasileira de 'O Conto da Aia' (Rocco/Divulgação)
Continua após publicidade
O que explica a volta de ‘O Conto da Aia’ à lista dos livros mais vendidos de VEJA Priorize VEJA no Google

Nessa semana, O Conto da Aia, livro de  Margaret Atwood lançado em março de 1985 e já adaptado para a televisão, retornou à lista de mais vendidos de VEJA — o que não ocorreu por acaso. Nas redes sociais, a obra literária é destrinchada e utilizada como referencial para múltiplas reflexões políticas, em especial ao que diz respeito à ascensão da extrema direita e do pensamento teocrático, vistos como ameaças à democracia e aos direitos das mulheres.

 

Em meio aos paralelos traçados entre ficção e realidade, estão episódios recentes envolvendo o candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) e seus aliados. Em julho, o influenciador Paulo Figueiredo, por exemplo, atacou jornalistas durante uma transmissão ao vivo e ofendeu profissionais da imprensa com termos de baixo calão referentes a profissionais do sexo. Já a deputada estadual Eduarda Campopiano (PL) — eleita por quase 2 milhões de votos — é frequentemente comparada à personagem Serena Joy devido ao apoio à causa antifeminista

Continua após a publicidade

É nesse contexto que a obra de Atwood volta ao debate público. No romance distópico, a República de Gilead surge após a ruptura da ordem democrática nos Estados Unidos e estabelece um regime teocrático e totalitário, no qual as mulheres perdem direitos fundamentais e passam a ter suas vidas determinadas por funções sociais impostas pelo Estado.

Siga

A protagonista, Offred, é uma aia — categoria reservada às mulheres férteis que são obrigadas a gerar filhos para famílias da elite. Sob vigilância constante, ela não tem autonomia sobre o próprio corpo. Outras mulheres que não se encaixam nas regras do regime, como feministas e homossexuais, são classificadas como inimigas da sociedade e condenadas a trabalho forçado em áreas contaminadas por radiação.

Continua após a publicidade

A repressão em Gilead também alcança a imprensa, a educação e as liberdades individuais. Ao imaginar uma sociedade em que a religião é usada para legitimar a concentração de poder e o controle dos corpos femininos, Atwood constrói uma narrativa sobre como direitos podem ser eliminados sob um discurso de ordem e moralidade.

As comparações feitas nas redes sociais não significam que o Brasil esteja prestes a reproduzir a sociedade fictícia do livro, mas refletem preocupações de leitores e criadores de conteúdo com declarações e episódios recentes da política contemporânea, especialmente envolvendo ameaças a democracia, desqualificação de jornalistas e manifestações misóginas.

Continua após a publicidade

O canal VEJA+ TV está disponível hoje no YouTube, pelo sistema Fast TV na Samsung TV Plus (2059), no LG Channels (126) e no TCL Channel (10031), e nas plataformas Roku e NxTV. O mesmo conteúdo entra no ar também no site de VEJA.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

  • Tela Plana para novidades da TV e do streaming
  • O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
  • Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
  • Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial
Publicidade
TAGS:
Literatura
Livros
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).