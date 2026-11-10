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Cultura

O que explica a polêmica sobre o Nordeste na nova novela das seis da Globo

A insistência em narrativas ultrapassadas ignora a modernização da região e repete velhos estereótipos da televisão

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 18h00
Seis pessoas de diferentes etnias, com expressões sérias, sentadas ao redor de uma mesa de madeira, com as mãos unidas no centro, formando uma pilha. Ao fundo, uma parede com papel de parede estampado e dois quadros antigos
Rosenda Madeira (Dira Paes), Lina (Arianne Botelho), Damaso (Miguel Rômulo), Brícia (Jéssca Marques), Dodô (Vicenthe Delgado) e Águeda (Carol Pinheiro) em 'Lá na Minha Terra'. (Reprodução/TV Globo)
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O que explica a polêmica sobre o Nordeste na nova novela das seis da Globo Priorize VEJA no Google

A exibição do primeiro capítulo de Lá na Minha Terra reacendeu o debate sobre como a televisão retrata os estados do Nordeste. A insistência em exibir quadros de abandono contrasta diretamente com as transformações econômicas, urbanas e turísticas vivenciadas pela região nas últimas décadas, levantando questionamentos entre o público. Post da coluna Gente apontou a polêmica.

O capítulo inicial de Lá na Minha Terra destacou personagens em banhos externos e diálogos ressaltando a falta de água potável. A concepção estética usou figurinos envelhecidos e cenários com visual gasto para caracterizar uma atmosfera de abandono. Esse tipo de construção narrativa reforça uma imagem batida que associa os nove estados nordestinos prioritariamente à escassez e à falta de recursos estruturais básicos.

Qual realidade da região é ignorada pela trama?

A crítica aponta que o folhetim omite o avanço econômico, urbano e cultural que marca os nove estados nordestinos atualmente. Nas últimas décadas, a região passou por transformações significativas e consolidou-se como um forte polo de atração de turistas. A manutenção de um contexto ultrapassado deixa de representar a diversidade de uma área que desempenha papel ativo no desenvolvimento nacional.

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Por que a visão retratada é considerada ultrapassada?

A abordagem da emissora aprofunda um padrão errôneo ao reservar ao Nordeste os elementos de precariedade, pobreza e falta de perspectiva, enquanto atribui o desenvolvimento moderno ao Sudeste. Trata-se de um problema já identificado em ocasiões anteriores na televisão, demonstrando a persistência em utilizar modelos ultrapassados que em nada colaboram para a quebra de preconceitos sobre a região.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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