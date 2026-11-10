O que explica a polêmica sobre o Nordeste na nova novela das seis da Globo

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A estreia de “Lá na Minha Terra” reacendeu o debate sobre a imagem do Nordeste na TV. A novela foi criticada por retratar a região com quadros de abandono e escassez, ignorando as transformações econômicas e urbanas. Entenda como essa visão ultrapassada contrasta com a realidade atual e os avanços locais.

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A exibição do primeiro capítulo de Lá na Minha Terra reacendeu o debate sobre como a televisão retrata os estados do Nordeste. A insistência em exibir quadros de abandono contrasta diretamente com as transformações econômicas, urbanas e turísticas vivenciadas pela região nas últimas décadas, levantando questionamentos entre o público. Post da coluna Gente apontou a polêmica.

O capítulo inicial de Lá na Minha Terra destacou personagens em banhos externos e diálogos ressaltando a falta de água potável. A concepção estética usou figurinos envelhecidos e cenários com visual gasto para caracterizar uma atmosfera de abandono. Esse tipo de construção narrativa reforça uma imagem batida que associa os nove estados nordestinos prioritariamente à escassez e à falta de recursos estruturais básicos.

Qual realidade da região é ignorada pela trama?

A crítica aponta que o folhetim omite o avanço econômico, urbano e cultural que marca os nove estados nordestinos atualmente. Nas últimas décadas, a região passou por transformações significativas e consolidou-se como um forte polo de atração de turistas. A manutenção de um contexto ultrapassado deixa de representar a diversidade de uma área que desempenha papel ativo no desenvolvimento nacional.

Por que a visão retratada é considerada ultrapassada?

A abordagem da emissora aprofunda um padrão errôneo ao reservar ao Nordeste os elementos de precariedade, pobreza e falta de perspectiva, enquanto atribui o desenvolvimento moderno ao Sudeste. Trata-se de um problema já identificado em ocasiões anteriores na televisão, demonstrando a persistência em utilizar modelos ultrapassados que em nada colaboram para a quebra de preconceitos sobre a região.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.