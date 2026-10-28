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Cultura

O que esperar dos shows do BTS em São Paulo, que atraem milhares de fãs

Turba jovial já ocupa as ruas da capital paulista em antecipação das apresentações que ocorrem nos dias 28, 30 e 31 de outubro

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 10h30 | Atualizado em 28 out 2026, 10h59
Sete homens jovens, asiáticos, posam em pé contra um fundo vermelho. Eles vestem roupas escuras, variando entre blazers, camisas e jaquetas de couro, alguns com calças jeans. Todos têm cabelos escuros, exceto um loiro e outro com mechas claras.
O grupo BTS (Pak Bae/Divulgação)
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O que esperar dos shows do BTS em São Paulo, que atraem milhares de fãs Priorize VEJA no Google

Um dos maiores fenômenos do k-pop, o grupo BTS já está em São Paulo para show na noite desta quarta-feira, 28, no Estádio Morumbis. A apresentação será seguida por outras duas, nos dias 30 e 31, e fará com que dezenas de milhares de fãs gritem a plenos pulmões sucessos como Dynamite SWIM, single do mais recente disco, Arirang. Esta será a primeira vez que a banda toca no Brasil desde a turnê Love Yourself: Speak Yourself, de 2019.

A provável setlist

O show da vez integra a turnê Arirang, que prioriza o repertório recente da banda. O comum é que cerca de 13 faixas do novo disco sejam tocadas. Já entre Dynamite e Please, os músicos costumam cantar duas outras faixas que são raridade em seus shows. Na Argentina, escolheram Lost e BTS Cypher 4, que não apresentavam desde 2017.

Confira a lista de canções que costumam não faltar na turnê:

  1. Hooligan 
  2. Aliens
  3. Run BTS
  4. They Don’t Know ‘bout Us
  5. Like Animals
  6. Fake Love
  7. Swim
  8. Merry Go Round
  9. 2.0
  10. Normal
  11. Not Today
  12. Mic Drop
  13. FYA
  14. Fire
  15. Body to Body
  16. Idol
  17. Come Over
  18. Butter
  19. Dynamite
  20. Please 
  21. Into the Sun
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O acesso ao estádio

Os portões do Morumbis abrem às 16h e o espetáculo está previsto para as 20h, sem qualquer atração de abertura. É necessário apresentar o ingresso digital exclusivamente pelo aplicativo Quentro a fim de adentrar a zona de acesso e revista. Impressões em papel, recibos ou capturas de tela não serão aceitos pelos fiscais.

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A organização do evento trabalha em parceria com a Polícia Militar e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) para estabelecer a triagem de pedestres a partir das 8h de cada dia de show. O pretendido é impedir a formação de um “setor calçada” — quando uma turba de fãs sem ingresso ocupa os arredores de um estádio, afetando a mobilidade geral e a paz dos moradores do Morumbi. Eles, aliás, terão acesso a sete entradas exclusivas para carros e pedestres, mediante cadastro.

Itens proibidos

Fãs que desejam evitar dor de cabeça devem evitar guarda-chuvas, bastões de selfie, cartazes, recipientes de vidro ou metal, bebidas alcóolicas, cosméticos acima de 90 mililitros, cigarros eletrônicos e camisetas de time de futebol. São permitidas bolsas de até 30 por 15 por 20 centímetros e carregadores portáteis que não excedam 300 gramas ou dimensões de 2,5 por 8 por 18 centímentros.

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