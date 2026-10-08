O que é um thriller? Raphael Montes destrincha o gênero no programa Livro Aberto; assista
Autor analisa as diferenças que marcam o filão e fala sobre as inspirações que o levaram a tecer histórias sombrias e envolventes
Nome por trás de best-sellers como Dias Perfeitos, Jantar Secreto e A Estranha na Cama, o autor e roteirista Raphael Montes é o convidado do terceiro episódio do Livro Aberto, programa de literatura no canal VEJA+ TV. Na conversa, ele deu uma aula sobre as diferenças entre thriller e romance policial, elencou os escritores que o inspiraram e destrinchou a lista de “Melhores Thrillers do Século XXI”, feita este ano pelo jornal The New York Times.
O episódio pode ser visto abaixo, no vídeo do canal VEJA+ TV, via YouTube, e pelo sistema Fast TV na Samsung TV Plus (2059), no LG Channels (126) e no TCL Channel (10031), e nas plataformas Roku e NxTV. As reprises ocorrem também nesta quinta, às 22h, e no domingo, 11, às 19h30.