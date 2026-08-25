O que Dolly Parton falou no último vídeo que postou – duas semanas antes de morrer

A cantora Dolly Parton, ícone da música country que morreu nesta terça-feira, 25, aos 80 anos, havia anunciado uma exposição sobre sua vida. Em um vídeo gravado e publicado no dia 12 de agosto, há quase duas semanas, a artista chamou os fãs para comparem ingressos para o Dolly’s Life of Many Colors Museum, a maior exposição dedicada à vida e à carreira de Dolly Parton no mundo, que tinha previsão de abrir no outono americano deste ano em Nashville, Tennessee, nos Estados Unidos. “Do lixo ao luxo, fui abençoada com uma vida cheia de histórias. E agora eu posso compartilhar tudo com vocês em um só lugar”, declarou Dolly.

“Nós mal podemos esperar para dividir essa experiência inesquecível com vocês! Reservem seus ingressos”, dizia a legenda da publicação. Dolly Parton teve uma infância humilde. Nascida em Sevier County, no Tennessee, ela era quarta de doze filhos de um agricultor sem terras.

Quem era Dolly Parton

Morreu, nesta terça-feira, 25, a cantora americana Dolly Parton, aos 80 anos. Ícone da música country, a artista deixa um legado de mais de seis décadas, com sucessos como 9 to 5, Jolene e I Will Always Love You. A informação foi confirmada por seu sobrinho e chefe de segurança, Bryan Seaver, em vídeo publicado no Instagram. A causa da morte ainda não foi divulgada, mas Parton vinha cancelando uma série de shows desde 2025 devido a problemas não especificados de saúde.

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De acordo com informações do TMZ, ela desmarcou repentinamente uma apresentação no Dollywood no início de agosto, após recomendações médicas para não viajar enquanto lidava com tonturas ocasionais e desidratação. Anteriormente, a cantora também já havia mencionado problemas nos sistemas imunológico e digestivo, além de pedras nos rins e complicações decorrentes de seus medicamentos.

Para além da música, a veterana também teve importantes contribuições no cinema, participando dos longas Como Eliminar Seu Chefe, em 1980, e A Melhor Casa de Prazer do Texas, em 1982, que lhe renderam indicações ao Globo de Ouro. A atriz também coleciona outros títulos de sucesso nas telonas, como Flores de Aço, Rhinestone – Um Brilho na Noite e Miss Simpatia 2: Armada e Poderosa.

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Ao longo da carreira, Parton lançou 49 álbuns de estúdio, 44 dos quais alcançaram o top dez da Billboard no gênero country. Considerada uma das artistas mais bem sucedidas de todos os tempos, ela já vendeu mais de 100 milhões de discos em todo o mundo desde o lançamento de seu primeiro álbum, Hello I’m Dolly, em 1967.

Nascida em 19 de janeiro de 1946, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, Dolly Rebecca Parton começou sua carreira em programas de rádio e TV ainda na infância, na década de 1950, mas conquistou projeção internacional a partir dos 21 anos, com o lançamento de seus primeiros singles Dumb Blonde, Something Fishy e Joshua, tendo este último alcançado o primeiro lugar nas paradas de singles country dos EUA em 1970.

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Vencedora de 11 Grammy Awards, a cantora coleciona dezenas de prêmios e nomeações, incluindo duas indicações ao Oscar na categoria de Melhor Canção Original: uma em 1981, pela música 9 to 5, do filme Como Eliminar Seu Chefe, e outra em 2006, por Travellin’ Thru no longa Transamerica.

Casada com Carl Dean durante 58 anos, a artista perdeu o marido em março de 2025 e os dois nunca tiveram filhos. Em outubro do ano passado, Freida Parton, irmã de Dolly, havia pedido aos fãs para que orassem pela saúde da veterana, que não estava se sentindo bem.