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Cultura

O que diz samba de Anitta na Grande Rio, que levou rasteira de Virgínia e Paolla Oliveira

Cantora está na disputa do Carnaval de 2027

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 10h30 | Atualizado em 26 ago 2026, 10h39
Seis pessoas, cinco homens e uma mulher, sorriem sentadas em sofás marrons. Todos vestem camisetas pretas com gola verde e listras vermelha, amarela e verde nas mangas. A mulher usa shorts jeans e segura um copo com as cores da camisa. Um violão está no canto direito.
Anitta, Arlindinho, Igor Leal, Fred Camacho, Fabian Juarez e Diego Nicolau (Instagram/Reprodução)
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Anitta entrou na disputa para escolher o samba-enredo da Grande Rio no Carnaval de 2027. A cantora é uma das autoras da composição de número 11 entre as 12 obras inscritas na seleção da escola de samba de Duque de Caxias. A disputa começa em 8 de setembro, e a final está marcada para o dia 20. Caso vença, Anitta terá seu nome associado ao samba que a Grande Rio levará à Sapucaí no próximo desfile.

Esta não é, porém, a primeira investida da cantora no universo dos sambas-enredo. Em 2024, ela integrou a parceria vencedora da Unidos da Tijuca para o Carnaval de 2025, com Logun-Edé: Santo Menino que Velho Respeita. Agora, tenta repetir o feito em uma nova escola.

Anitta também vem sendo cotada para assumir o posto de rainha de bateria da Grande Rio após a saída de Virginia Fonseca. Até o momento, no entanto, a possível chegada da cantora ao cargo não foi confirmada oficialmente pela agremiação.

Assinado a parceria com Arlindinho, Igor Leal, Fred Camacho, Fabian Juarez e Diego Nicolau, o samba-enredo fala sobre retorno, ancestralidade e reconexão entre Brasil e África, especialmente com Gana, que é o centro do enredo da Grande Rio.

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Veja a letra do samba de Anitta para a Grande Rio:

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Eu vim de lá
Redemoinho que inverte o caminho
Pra reencaminhar, carrego no ombro
O ouro da minha verdade

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Num voo de retorno a liberdade
Sou o que ainda virá
O que reatravessa o mar
Reencontro o meu lugar
Xangô na escolta do povo que volta

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Da revolta do bravo Malê
Deixa o xére roncar, traz o oxê
O olhar faz do passado
Um futuro retornado
Na regência do Obá, kabecilê

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Ô leva eu… Maré me leva
No agbe o alabê toca o aluja
O leva eu… A fé me leva
Dagomba vê vodun e orixá

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Tempo gira sábio tempo Sankofa ê
Yé kofie Sankofa ê…
Ê tempo gira sábio tempo Sankofa é
Yé kofie Sankofa ê ê ê

Essa terra pulsante que acolhe o TABON
É um ramo distante da mesma raiz
Cultura vibrante, país singular
São tantas misturas de negra matiz
Juntam os irmãos, as crenças fazem união
E vai surgindo uma nação bem-vinda
Viva na igualdade, vibra ancestralidade
A estrela é linda
Em Caxias é mais preta ainda

Você já sabe quem chegou
Pelo toque do tambor
Incorporei pra resgatar
Sangue de preto, realeza africana
A Grande Rio na alma tem Gana

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

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Anitta
Carnaval
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Grande Rio
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