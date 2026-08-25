O que diz samba de Anitta na Grande Rio, que levou rasteira de Virgínia e Paolla Oliveira

Anitta entrou na disputa para escolher o samba-enredo da Grande Rio no Carnaval de 2027. A cantora é uma das autoras da composição de número 11 entre as 12 obras inscritas na seleção da escola de samba de Duque de Caxias. A disputa começa em 8 de setembro, e a final está marcada para o dia 20. Caso vença, Anitta terá seu nome associado ao samba que a Grande Rio levará à Sapucaí no próximo desfile.

Esta não é, porém, a primeira investida da cantora no universo dos sambas-enredo. Em 2024, ela integrou a parceria vencedora da Unidos da Tijuca para o Carnaval de 2025, com Logun-Edé: Santo Menino que Velho Respeita. Agora, tenta repetir o feito em uma nova escola.

Anitta também vem sendo cotada para assumir o posto de rainha de bateria da Grande Rio após a saída de Virginia Fonseca. Até o momento, no entanto, a possível chegada da cantora ao cargo não foi confirmada oficialmente pela agremiação.

Assinado a parceria com Arlindinho, Igor Leal, Fred Camacho, Fabian Juarez e Diego Nicolau, o samba-enredo fala sobre retorno, ancestralidade e reconexão entre Brasil e África, especialmente com Gana, que é o centro do enredo da Grande Rio.

Veja a letra do samba de Anitta para a Grande Rio:

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Eu vim de lá

Redemoinho que inverte o caminho

Pra reencaminhar, carrego no ombro

O ouro da minha verdade

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Num voo de retorno a liberdade

Sou o que ainda virá

O que reatravessa o mar

Reencontro o meu lugar

Xangô na escolta do povo que volta

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Da revolta do bravo Malê

Deixa o xére roncar, traz o oxê

O olhar faz do passado

Um futuro retornado

Na regência do Obá, kabecilê

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Ô leva eu… Maré me leva

No agbe o alabê toca o aluja

O leva eu… A fé me leva

Dagomba vê vodun e orixá

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Tempo gira sábio tempo Sankofa ê

Yé kofie Sankofa ê…

Ê tempo gira sábio tempo Sankofa é

Yé kofie Sankofa ê ê ê

Essa terra pulsante que acolhe o TABON

É um ramo distante da mesma raiz

Cultura vibrante, país singular

São tantas misturas de negra matiz

Juntam os irmãos, as crenças fazem união

E vai surgindo uma nação bem-vinda

Viva na igualdade, vibra ancestralidade

A estrela é linda

Em Caxias é mais preta ainda

Você já sabe quem chegou

Pelo toque do tambor

Incorporei pra resgatar

Sangue de preto, realeza africana

A Grande Rio na alma tem Gana

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