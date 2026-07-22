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Cultura

O que diz presidente da Marvel sobre volta de Miles Morales ao universo de ‘Homem-Aranha’

Produtor falou sobre desejo de incluir o personagem nos filmes live-action da franquia

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 17h56
CAIU NA TEIA - Morales em Através do Aranhaverso: animação que reforça o significado do heroísmo
Personagem Miles Morales em 'Através do Aranhaverso' (Sony Pictures/.)
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O que diz presidente da Marvel sobre volta de Miles Morales ao universo de ‘Homem-Aranha’ Priorizar nos meus resultados Google

Presidente da Marvel Studios e principal arquiteto do MCU (Universo Cinematográfico Marvel), Kevin Feige revelou recentemente que pretende incluir o personagem Miles Morales nos filmes live-action de Homem-Aranha.

“Eu acho que os filmes live-action do Homem-Aranha têm esse destino: adicionar Miles em algum momento após a conclusão da saga do Aranhaverso,” disse o produtor ao site chinês Weibo. Amy Pascal, produtora dos filmes do super-héroi e das animações protagonizadas por Miles, também confirmou a informação anteriormente.

A trilogia do desenho animado Aranhaverso está prevista para ser concluída na metade do próximo ano, com o lançamento de Homem-Aranh: Além do Aranhaverso. Além disso, em 29 de julho deste ano será lançado o terceiro filme solo do herói protagonizado por Tom Holland, Homem-Aranha: Um Novo Dia.

O novo longa traz de volta às telas Jacob Batalon, no papel de Ned, e Zendaya, como MJ. A atriz Sadie Sink, conhecida por Stranger Things, também foi confirmada no elenco, mas seu papel ainda não foi oficialmente revelado, apesar de especulações de fãs indicarem que ela será Jean Grey.

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