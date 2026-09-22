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Cultura

O que diz o vídeo de Fábio Porchat sobre Banco Master e Lagoinha

Episódio no YouTube ganhou quase 750 000 visualizações em menos de um dia

Por Lucas Almeida 22 set 2026, 18h40
Homem branco de meia-idade, cabelo castanho bagunçado, óculos marrons e bigode, vestindo camisa azul-marinho, olhando para frente com expressão séria, em fundo escuro com faixa horizontal branca
Fábio Porchat (Reprodução/Youtube)
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O humorista Fábio Porchat lançou na noite de segunda-feira, 21, um vídeo sobre as conexões entre o Banco Master e a Igreja Batista da Lagoinha. Em menos de 24 horas, o vídeo acumula quase 750 000 visualizações no YouTube.

Em pouco mais de trinta minutos, Porchat mapeia a relação entre o banco e a igreja. A reportagem parte do casamento de Natália Vorcaro, irmã do banqueiro Daniel Vorcaro, com o empresário e pastor Fabiano Zettel. A cerimônia foi celebrada por André Valadão, uma das principais lideranças da Lagoinha.

“Para entender como um culto vira uma linha de crédito, a gente precisa voltar oito anos, a uma festa de casamento”, afirma Porchat no início do episódio. O apresentador aborda doações à igreja, linhas de crédito oferecidas a aposentados, pensionistas e servidores públicos e um banco digital associado a André Valadão. O vídeo cita Flávio Bolsonaro, o deputado federal Nikolas Ferreira e a advogada Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro do STF Alexandre de Moraes.

O conteúdo faz parte da série de vídeos Revelando, uma produção do Calma Urgente, programa no YouTube que conta com Gregório Duvivier.

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Emicida comenta caso Master: ‘Grupo de covardes viciados em dólares’

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O rapper Emicida compartilhou o vídeo no X (antigo Twitter) nesta terça-feira, 22, e elogiou o trabalho do humorista. “Porchat, meu camarada, com seu jeito fantástico de contar histórias fez um trabalho incrível aqui”, escreveu.

Na mesma publicação, criticou o tom do debate sobre o caso. “Me incomoda que haja uma tendência a tratar do caso Banco Master com ares de fofoca divertida”, afirmou. Para o rapper, aposentados e pensionistas foram vítimas de “um grupo de covardes viciados em dólares”, e a Justiça deve agir “longe de qualquer mão que apertava as do Vorcaro”.

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Emicida também pediu que os culpados sejam afastados da vida pública. “A eleição é logo ali. Atenção.”

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