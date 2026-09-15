O que diz o vídeo de Fábio Porchat citado no julgamento sobre Moraes no STF

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), recorreu ao humor de Fábio Porchat durante a sessão desta terça-feira, 15 de setembro, em meio ao julgamento que discute a conduta do ministro Alexandre de Moraes após a divulgação de mensagens atribuídas ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A referência surgiu durante uma conversa de Dino com o presidente da Corte, Edson Fachin, sobre a intensa carga de trabalho enfrentada pelos ministros nos últimos dias.

A menção ao comediante ocorreu após Porchat publicar, no sábado, 12, um vídeo em que ironiza o ritmo de notícias envolvendo o Judiciário e o caso Vorcaro. Na gravação, feita em tom humorístico, o comediante aparece de pijama e deitado na cama, simulando um apelo em nome dos jornalistas por uma pausa na sucessão de novidades divulgadas em horários incomuns.

No vídeo, Porchat satiriza a rotina das redações diante de decisões e revelações que chegam durante a noite. A piada faz referência, entre outros pontos, à divulgação de informações e medidas relacionadas ao STF fora do chamado horário comercial. Foi esse contexto que Dino levou à conversa com Fachin ao comentar a maratona de acontecimentos que tem marcado os trabalhos recentes da Corte.

“Vossa Excelência viu o vídeo do Fábio Porchat? É um vídeo muito bom porque nós estamos parecidos. Eu cheguei atrasado porque eu tava decretando prisão de gente, porque é tanta petição, presidente. É um vídeo sobre o jornalistas que se aplica ao juízo do tribunal”, explicou Dino. “Eu não tive tempo, eu estou vendo os ofícios que chegaram e eles são hemorrágicos”, afirmou Fachin.

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A referência de Dino ocorreu em um julgamento que ganhou dimensão política e institucional após a divulgação de mensagens atribuídas a Vorcaro e dirigidas a Moraes. O caso colocou novamente sob escrutínio a atuação do ministro e provocou discussões dentro e fora do Supremo sobre os episódios relacionados ao empresário.

Flávio Dino usou o bom humor para aliviar a tensão no plenário do STF ao sugerir que Edson Fachin assista a um vídeo de Fábio Porchat 🎭. A cômica esquete aborda a rotina intensa dos jornalistas na cobertura do escândalo entre Moraes, Vorcaro e Mendonça 📺. pic.twitter.com/bXg6p2qaDi — TVT News (@RedeTVTNews) September 15, 2026

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Interpretando um jornalista na gravação compartilhada nas redes sociais dele e do Porta dos Fundos, Porchat faz um apelo a Fachin. “Pelo amor de Deus, faça alguma coisa pra impedir o STF dessas barbaridades. Eu sei que vocês não estão acostumados a trabalhar no horário comercial, mas ninguém aguenta mais quebra de sigilo onze da noite”, diz o comediante no vídeo. Ele também fez piada com comentaristas políticos da GloboNews, que não estariam tendo um dia de paz.

Confira:

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