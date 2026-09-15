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Cultura

O que diz o vídeo de Fábio Porchat citado no julgamento sobre Moraes no STF

Esquete do humorista ironiza quebras de sigilo de documentos feitas fora do horário comercial

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 15h08 | Atualizado em 15 set 2026, 15h11
À esquerda, um homem de óculos e terno azul sorri. À direita, um homem deitado na cama com cabelo bagunçado e expressão cansada. Um texto branco sobreposto diz: VEJA O DESABAFO DESSE JORNALISTA: EU PRECISO DORMIR
O ministro do STF Flávio Dino (esq.) e o humorista Fábio Porchat (dir.)  (TV Justiça e Instagram/Reprodução)
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O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), recorreu ao humor de Fábio Porchat durante a sessão desta terça-feira, 15 de setembro, em meio ao julgamento que discute a conduta do ministro Alexandre de Moraes após a divulgação de mensagens atribuídas ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A referência surgiu durante uma conversa de Dino com o presidente da Corte, Edson Fachin, sobre a intensa carga de trabalho enfrentada pelos ministros nos últimos dias.

A menção ao comediante ocorreu após Porchat publicar, no sábado, 12, um vídeo em que ironiza o ritmo de notícias envolvendo o Judiciário e o caso Vorcaro. Na gravação, feita em tom humorístico, o comediante aparece de pijama e deitado na cama, simulando um apelo em nome dos jornalistas por uma pausa na sucessão de novidades divulgadas em horários incomuns.

No vídeo, Porchat satiriza a rotina das redações diante de decisões e revelações que chegam durante a noite. A piada faz referência, entre outros pontos, à divulgação de informações e medidas relacionadas ao STF fora do chamado horário comercial. Foi esse contexto que Dino levou à conversa com Fachin ao comentar a maratona de acontecimentos que tem marcado os trabalhos recentes da Corte.

“Vossa Excelência viu o vídeo do Fábio Porchat? É um vídeo muito bom porque nós estamos parecidos. Eu cheguei atrasado porque eu tava decretando prisão de gente, porque é tanta petição, presidente. É um vídeo sobre o jornalistas que se aplica ao juízo do tribunal”, explicou Dino. “Eu não tive tempo, eu estou vendo os ofícios que chegaram e eles são hemorrágicos”, afirmou Fachin.

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A referência de Dino ocorreu em um julgamento que ganhou dimensão política e institucional após a divulgação de mensagens atribuídas a Vorcaro e dirigidas a Moraes. O caso colocou novamente sob escrutínio a atuação do ministro e provocou discussões dentro e fora do Supremo sobre os episódios relacionados ao empresário.

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Interpretando um jornalista na gravação compartilhada nas redes sociais dele e do Porta dos Fundos, Porchat faz um apelo a Fachin. “Pelo amor de Deus, faça alguma coisa pra impedir o STF dessas barbaridades. Eu sei que vocês não estão acostumados a trabalhar no horário comercial, mas ninguém aguenta mais quebra de sigilo onze da noite”, diz o comediante no vídeo. Ele também fez piada com comentaristas políticos da GloboNews, que não estariam tendo um dia de paz.

Confira:

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Alexandre de Moraes
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