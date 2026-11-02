O que diz equipe de Renato Aragão sobre penhora de mansão

Conforme a coluna GENTE antecipou com exclusividade na última semana, a Justiça determinou que a mansão de Renato Aragão, 91 anos, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio, será penhorada. A propriedade com 480 mil metros de terreno acumula dívidas de IPTU entre os anos de 2021 e 2023 no valor de 548 mil reais.

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A assessoria de imprensa do humorista, gerenciada pela Renato Aragão Produções Artísticas, informou que suas questões jurídicas e financeiras, incluindo o débito de IPTU na zona sudoeste do Rio, “estão sendo acompanhadas por seus advogados e que o valor será integralmente quitado”, sem dar prazos para o pagamento.

As ações de indenização que deram o que falar em 2026

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As comodidades da mansão de Renato Aragão, que foi penhorada pela Justiça

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Justiça determina penhora de mansão de Renato Aragão em execução fiscal