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Cultura

O que diz equipe de Renato Aragão sobre penhora de mansão

Coluna GENTE antecipou que imóvel acumula dívidas de IPTU no valor de 548 mil reais 

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 nov 2026, 08h00 | Atualizado em 2 nov 2026, 08h21
Renato Aragão participa do Vídeo Show
Renato Aragão -  (Matheus Cabral/VEJA)
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Conforme a coluna GENTE antecipou com exclusividade na última semana, a Justiça determinou que a mansão de Renato Aragão, 91 anos, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio, será penhorada. A propriedade com 480 mil metros de terreno acumula dívidas de IPTU entre os anos de 2021 e 2023 no valor de 548 mil reais.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

A assessoria de imprensa do humorista, gerenciada pela Renato Aragão Produções Artísticas, informou que suas questões jurídicas e financeiras, incluindo o débito de IPTU na zona sudoeste do Rio, “estão sendo acompanhadas por seus advogados e que o valor será integralmente quitado”, sem dar prazos para o pagamento.

As ações de indenização que deram o que falar em 2026

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Leia também: As próximas etapas do processo de penhora da mansão de Renato Aragão

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As comodidades da mansão de Renato Aragão, que foi penhorada pela Justiça

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Justiça determina penhora de mansão de Renato Aragão em execução fiscal

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