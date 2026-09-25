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Cultura

O que diz a nova biografia de Tom Brady sobre o fim do casamento com Gisele

Livro revisita a trajetória do ex-quarterback e relaciona sua obsessão pelo sucesso dentro de campo às consequências de suas escolhas na vida pessoal

Por Ana Rita Fernandes 25 set 2026, 15h08 | Atualizado em 25 set 2026, 16h23
Tom Brady e Gisele Bündchen
Tom Brady e Gisele Bündchen (Jamie McCarthy/Getty Images)
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A obsessão de Tom Brady pelo futebol americano é o ponto de partida de uma nova biografia sobre o ex-jogador. Em Brady: An American Story and the Price of Greatness, o jornalista Lars Anderson revisita a carreira do astro da NFL e os custos pessoais de uma trajetória construída em torno da busca pela excelência. O livro ainda não tem tradução no Brasil.

A resenha publicada pela The New Yorker, assinada por Jennifer Wilson, dá destaque ao fim do casamento de Brady com Gisele Bündchen. A jornalista usa um trocadilho com o futebol americano para definir o divórcio como o maior fumble — quando um jogador perde o controle da bola durante uma jogada, da carreira do atleta.

Brady e Gisele se conheceram no fim de 2006, apresentados por Ed Razek, então executivo de marketing da Victoria’s Secret. Na época, ele já era uma estrela do esporte, enquanto ela estava entre as modelos mais conhecidas e bem pagas do mundo. O casal se casou em 2009 e permaneceu junto por treze anos, até anunciar a separação em 2022.

A decisão de Brady de continuar jogando aparece como um dos pontos centrais dessa história. Em fevereiro de 2022, ele anunciou que deixaria a NFL, mas desistiu da aposentadoria apenas quarenta dias depois e voltou ao Tampa Bay Buccaneers para mais uma temporada. Gisele já havia manifestado anteriormente o desejo de que o marido encerrasse a carreira. Para a New Yorker, o episódio ilustra a dificuldade do jogador em se afastar da lógica competitiva que marcou sua trajetória.

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A própria carreira de Brady ajuda a explicar essa relação com a competição. Selecionado apenas na 199ª posição do Draft de 2000 pelo New England Patriots, ele chegou à NFL sem ser apontado como uma grande promessa. Dois anos depois, conquistou seu primeiro Super Bowl e se tornou, na época, o quarterback mais jovem a vencer o título. Ao se aposentar, acumulava sete troféus: seis pelos Patriots e um pelo Buccaneers.

O casamento com Gisele também fez dos dois um dos casais mais conhecidos do mundo. A fama de Brady no esporte se somava à carreira internacional da modelo, fazendo com que a dupla ultrapassasse os universos do futebol americano e da moda. É justamente essa dimensão pública que torna a leitura da New Yorker mais ampla: a revista questiona a ideia de que o fim de um casamento deva ser tratado como um marcador definitivo de sucesso ou fracasso profissional.

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Na análise de Wilson, há ainda uma inversão de um padrão tradicionalmente associado às mulheres: ter a vida amorosa transformada na principal medida de uma trajetória profissional. Assim, mais do que determinar se o divórcio foi uma “derrota” para Brady, a resenha usa o livro para discutir o que a busca pela grandeza pode custar quando a carreira passa a ocupar espaço demais na vida pessoal.

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