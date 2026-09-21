🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Cultura

O que diz a empresa dona do helicóptero que desapareceu com Rick, da dupla com Renner

Empresa JTA Empreendimentos e Urbanismo confirmou que a aeronave era utilizada pelo cantor e pelo empresário Bruno Avelar; buscas são realizadas em SC

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 20h02
Homem careca de barba branca, camisa preta e fone de ouvido, cantando em microfone e tocando violão em palco escuro
Rick Sollo, da dupla com Renner, estava em helicóptero que desapareceu  (Reprodução/Instagram)
Continua após publicidade
O que diz a empresa dona do helicóptero que desapareceu com Rick, da dupla com Renner Priorizar nos meus resultados Google

O helicóptero em que estavam o cantor Rick, da dupla com Renner, o empresário Bruno Avelar e outros tripulantes perdeu comunicação durante um voo em Santa Catarina nesta segunda-feira, 21. A aeronave desapareceu na região de Urubici, na Serra Catarinense, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Força Aérea Brasileira (FAB). 

A aeronave é um Bell 430, de matrícula PP-MGR, registrado em nome da JTA Empreendimentos e Urbanismo. Em comunicado, a empresa confirmou que o helicóptero era emprestado para uso de Bruno Avelar e Rick, que são amigos próximos do proprietário da companhia. A JTA afirmou ainda que acompanha a situação junto aos órgãos responsáveis e pediu cautela diante de informações não confirmadas.

As buscas estão concentradas na região de Vacas Gordas, área rural de Urubici, a partir do último ponto de localização do celular de um dos ocupantes. Segundo a FAB, a aeronave havia decolado de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina. O trabalho de localização ocorre em uma área de difícil acesso e sob condições meteorológicas adversas, com chuva e ventos fortes registrados na Serra.

Rick havia publicado nas redes sociais, nesta segunda, imagens em que aparece ao lado de Bruno Avelar antes do embarque. A assessoria do cantor confirmou sua presença no helicóptero. A JTA, por sua vez, ressaltou que não havia confirmação de acidente envolvendo a aeronave e que as circunstâncias do desaparecimento ainda estavam sendo apuradas pelas autoridades.

Siga
Continua após a publicidade

As equipes de resgate continuam mobilizadas para localizar o helicóptero e os ocupantes. A FAB participa da operação com aeronaves especializadas, enquanto bombeiros realizam buscas terrestres com viaturas apropriadas para áreas de difícil acesso. As autoridades devem atualizar as informações conforme a aeronave seja localizada e novas evidências sejam obtidas.

O que diz a JTA Empreendimentos e Urbanismo

Em nota, a empresa afirmou que seu helicóptero, emprestado para uso de Bruno Avelar e do cantor Rick, está desaparecido. A companhia destacou que ainda não havia confirmação de acidente e que as informações estavam sendo apuradas junto aos órgãos competentes. A JTA também pediu cautela na divulgação de especulações e afirmou que comunicaria novas informações oficiais assim que estivessem disponíveis.

Continua após a publicidade

Confira:

Captura de tela de uma Nota Oficial da JTA Empreendimentos e Urbanismo, informando sobre o desaparecimento de um helicóptero emprestado a Bruno Avelar e Rick, e pedindo cautela na divulgação de informações não confirmadas
Nota da empresa JTA Empreendimentos e Urbanismo (@jtaempreendimentoseurbanismo/Instagram)
Publicidade
TAGS:
O Som e a Fúria
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).