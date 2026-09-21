O que diz a empresa dona do helicóptero que desapareceu com Rick, da dupla com Renner

O helicóptero em que estavam o cantor Rick, da dupla com Renner, o empresário Bruno Avelar e outros tripulantes perdeu comunicação durante um voo em Santa Catarina nesta segunda-feira, 21. A aeronave desapareceu na região de Urubici, na Serra Catarinense, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Força Aérea Brasileira (FAB).

A aeronave é um Bell 430, de matrícula PP-MGR, registrado em nome da JTA Empreendimentos e Urbanismo. Em comunicado, a empresa confirmou que o helicóptero era emprestado para uso de Bruno Avelar e Rick, que são amigos próximos do proprietário da companhia. A JTA afirmou ainda que acompanha a situação junto aos órgãos responsáveis e pediu cautela diante de informações não confirmadas.

As buscas estão concentradas na região de Vacas Gordas, área rural de Urubici, a partir do último ponto de localização do celular de um dos ocupantes. Segundo a FAB, a aeronave havia decolado de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina. O trabalho de localização ocorre em uma área de difícil acesso e sob condições meteorológicas adversas, com chuva e ventos fortes registrados na Serra.

Rick havia publicado nas redes sociais, nesta segunda, imagens em que aparece ao lado de Bruno Avelar antes do embarque. A assessoria do cantor confirmou sua presença no helicóptero. A JTA, por sua vez, ressaltou que não havia confirmação de acidente envolvendo a aeronave e que as circunstâncias do desaparecimento ainda estavam sendo apuradas pelas autoridades.

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As equipes de resgate continuam mobilizadas para localizar o helicóptero e os ocupantes. A FAB participa da operação com aeronaves especializadas, enquanto bombeiros realizam buscas terrestres com viaturas apropriadas para áreas de difícil acesso. As autoridades devem atualizar as informações conforme a aeronave seja localizada e novas evidências sejam obtidas.

O que diz a JTA Empreendimentos e Urbanismo

Em nota, a empresa afirmou que seu helicóptero, emprestado para uso de Bruno Avelar e do cantor Rick, está desaparecido. A companhia destacou que ainda não havia confirmação de acidente e que as informações estavam sendo apuradas junto aos órgãos competentes. A JTA também pediu cautela na divulgação de especulações e afirmou que comunicaria novas informações oficiais assim que estivessem disponíveis.

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