O que diz a crítica internacional sobre ‘Feito Pipa’, escolhido para representar o Brasil no Oscar

Nesta quarta-feira, 16, o filme Feito Pipa foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema como representante oficial do país na disputa por uma indicação ao Oscar. Dirigido pelo cearense Allan Deberton, o longa já foi exibido no Festival de Gramado e em múltiplos outros eventos internacionais. Dessa forma, o longa-metragem já foi visto por parte da crítica estrangeira — e bem recebido por ela.

O filme acompanha o garoto Gugu (Yuri Gomes), que sonha em ser jogador de futebol, mas é ostracizado por colegas e certos familiares devido a uma personalidade delicada e pouco viril. Morando com a avó doente Dilma (Teca Pereira), o jovem se esforça ao máximo para protegê-la e permanecer ao seu lado — caso contrário, terá que ir morar com o pai preconceituoso, interpretado por Lázaro Ramos.

Para a revista Variety — uma das maiores do entretenimento —, a obra é “uma história de amadurecimento queer radiante”. Em seu texto, o crítico Murtada Elfadl escreveu: “Acima de tudo, o roteirista André Araújo cria de forma brilhante um herói cinematográfico inesquecível. Ao conceber Gugu, ele cria uma figura totalmente original que, ao mesmo tempo, parece imediatamente familiar. O público passa a conhecer Gugu tão bem e a se encantar com sua coragem, sua singularidade e sua determinação em proteger a avó e o oásis de vida que compartilham”.

Continua após a publicidade

O jornalista ainda pontuou que o ator mirim no centro de tudo é um grande acerto, que traz “garra, dor e muita vivacidade” à atuação, driblando os cacoetes artificiais tão comuns a outras crianças que se dedicam às artes cênicas.

Já o site Eye for Film opinou que a direção de Deberton “mantém a câmera próxima aos atores e atenta a pequenos gestos, permitindo que a ternura seja expressada em atos sutis em vez de discursos. A abordagem é apropriada ao material e, em seu auge, atribui uma textura emocional palpável à narrativa”.

Continua após a publicidade

Na Alemanha, o portal Film-rezensionen.de concluiu que “Feito Pipa retrata de forma convincente a realidade de uma criança queer crescendo em circunstâncias familiares difíceis. A atuação do elenco principal é particularmente excepcional”. Por lá, o filme saiu do Festival de Berlim com o prêmio do júri da mostra Generation Kplus, voltada a filmes que retratam a infância e a juventude.

Feito Pipa estreia nos cinemas brasileiros em 5 de novembro e será exibido antes no Festival do Rio, em outubro.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial