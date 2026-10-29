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Cultura

O que de fato pesou na demissão de apresentadora do SBT por fala sobre fuga de Flávio Bolsonaro

Thayse Teixeira foi demitida após questionar resultados da eleição vencida por Lula durante o Fofocalizando

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 15h34 | Atualizado em 29 out 2026, 15h47
Mulher de cabelos castanhos longos e ondulados, maquiagem marcante nos olhos e batom nude, posa com a mão direita nos cabelos, usando anéis dourados. Fundo cinza texturizado
Thayse Teixeira (Redes Sociais/Reprodução)
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A demissão de Thayse Teixeira do SBT não foi motivada apenas por suas declarações ao vivo no Fofocalizando da última segunda-feira, 26, sobre a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais e relativizando a fuga de Flávio Bolsonaro (PL) para os Estados Unidos após a derrota no pleito. A emissora de Silvio Santos já avaliava encerrar o contrato da apresentadora antes de ela ser demitida nesta quarta, 28, e a menção a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, teria sido o fator que mais pesou no episódio. 

A menção a Vorcaro

Durante o programa de fofocas que também conta com Gabriel Cartolano na apresentação, ao defender Flávio Bolsonaro e comentar sua viagem aos Estados Unidos, Thayse sugeriu que fossem abertas “todas as conversas de Daniel Vorcaro”. “Eu faria o mesmo, como é que a pessoa fica num país em que a todo momento é ameaçado?”, questionou ela. “Mas ele tá respondendo um inquérito, né?”, rebateu Cartolano. “Só ele? Manda Vorcaro abrir a boca e colocar a lista todinha de todo mundo que teve participação e recebeu transferência do Banco Master? Porque que o foco agora é o Flávio Bolsonaro?”, continuou Thayse, também citando que achou estranho a extensão do horário da votação. Cartolando e Matheus Baldi chegaram a explicar que a extensão não fez diferença no resultado da eleição.

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A referência ao empresário do Master pegou mal com a direção devido ao fato de uma matéria da Piauí ter revelado uma troca de mensagens entre o banqueiro, atualmente preso, e Fábio Faria, marido de Patricia Abravanel, filha de Silvio Santos (1930-2024) e apresentadora do SBT. Qualquer menção a Vorcaro na programação do SBT precisa ser discutida com a direção da emissora. Isso não significa que exista uma proibição formal de citar o empresário, mas que abordagens sobre o assunto devem ser de conhecimento da cúpula da empresa. 

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O SBT confirmou o encerramento do contrato de Thayse em nota divulgada na quarta, 28. Dias antes, no domingo, 25, a emissora havia exibido um editorial em defesa do resultado das eleições presidenciais, reconhecendo a vitória de Lula, confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A manifestação institucional contrastou com o questionamento feito pela apresentadora ao vivo e ampliou a repercussão de suas declarações.

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Confira a nota do SBT na íntegra:

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O SBT informa o encerramento do contrato com Thayse Teixeira. Durante sua trajetória na emissora, a apresentadora integrou o time de apresentadores do Fofocalizando e participou do quadro “Dez ou Mil”, do Programa do Ratinho. O SBT agradece à apresentadora pelo período em que esteve na emissora, reforça seu respeito por sua trajetória profissional e deseja sucesso em seus próximos projetos.

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