O que aconteceu com o autor do ataque terrorista retratado em ‘O Atentado ao Voo Pan Am 103’?

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A minissérie da Netflix O Atentado ao Voo Pan 103 reacende a história do maior ataque terrorista no Reino Unido, que matou 270 pessoas em 1988. Acompanhe a complexa investigação, as condenações e a nova reviravolta no caso com um julgamento aguardado para agosto, revelando detalhes da vingança líbia.

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Em 21 de dezembro de 1988, o voo 103 da Pan Am explodiu sobre a pequena cidade de Lockerbie, no sudoeste da Escócia, matando 270 pessoas — 243 passageiros, 16 tripulantes e 11 pessoas em solo. O que se seguiu foi a maior investigação de homicídio da história da polícia escocesa, com investigadores em busca de justiça para as centenas de vítimas provenientes de 21 países. Em alta na Netflix, a minissérie O Atentado ao Voo Pan 103 narra a história de maneira dramatizada, baseando-se em depoimentos de pessoas que vivenciaram a tragédia.

A colaboração entre equipes de investigação de diferentes países foi fundamental para o progresso do caso, e levou 12 anos para levar os culpados à justiça — até o momento, apenas um agente da inteligência da Líbia foi condenado, mas um novo julgamento está marcado para este mês.

Quem foi condenado pelo atentado terrorista do voo Pan Am 103?

Quase quatro décadas depois, a investigação sobre o atentado terrorista mais letal do Reino Unido condenou apenas uma pessoa e permanece em andamento, com um novo julgamento agendado para o fim deste mês.

Ao analisar os destroços e reconstruir grande parte da aeronave, os investigadores determinaram que a bomba estava escondida dentro de um gravador de fita-cassete em uma mala Samsonite. As evidências mostraram que a mala foi embarcada em um voo de Malta para Frankfurt, onde foi transferida para a Pan Am e embarcada no voo 103 em Heathrow. Posteriormente, um fragmento do temporizador da bomba foi encontrado em um pedaço de camisa de um fabricante na Suíça e a uma loja em Malta — e levou as autoridades até dois agentes de inteligência da Líbia.

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Em novembro de 1991, Abdelbaset al-Megrahi e Lamin Fhimah foram identificados como os autores do atentado e indiciados pelos governos dos Estados Unidos e do Reino Unido. Os dois, no entanto, só foram extraditados em abril de 1999, quando o líder da Líbia Muammar Kadafi os entregou à ONU após um acordo para que o julgamento fosse realizado em uma antiga base militar americana na Holanda.

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Durante o julgamento, realizado sob a lei escocesa em 2000, o comerciante maltês Tony Gauci testemunhou que al-Megrahi comprou as roupas encontradas na mala que continha a bomba. Os promotores também descobriram que ele usou um passaporte falso emitido pela Líbia para viajar a Malta. Em janeiro de 2001, ele foi condenado por 270 homicídios e sentenciado à prisão perpétua, enquanto Fhimah foi absolvido por falta de provas. Em 2009, após oito anos atrás das grades, al-Megrahi recebeu liberdade condicional após ser diagnosticado com câncer de próstata em estágio terminal. Ele faleceu três anos depois, em 2012, na Líbia.

No mesmo ano, o ex-agente de inteligência líbio Abu Agila Mohammad Mas’ud Kheir Al-Marimi teria confessado ser o fabricante da bomba que derrubou o avião da Pan Am. Posteriormente, alegou ter feito a confissão sob coação, afirmando ter sido ameaçado, agredido e forçado a mentir sobre a construção da bomba. O líbio foi preso em 2022 e aguarda o julgamento em Washington, D. C. , alegando inocência. O caso vai ao tribunal nas próximas semanas, a partir do dia 24 de agosto.

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Qual foi a motivação do atentado ao voo Pan Am 103?

Com 190 vítimas norte-americanas, e indo de Londres a Nova York, a explosão terrorista do voo 103 da Pan Am foi uma vingança política e retaliação militar do governo da Líbia contra os Estados Unidos, que impôs sanções e uma série de conflitos ao país na década de 1980. Em 1986, aviões americanos bombardearam as cidades líbias de Trípoli e Bengasi, matando dezenas de pessoas. O ataque foi uma resposta a um atentado anterior em uma discoteca de Berlim atribuído à Líbia.

Só em 2003, no entanto, o governo do líder líbio Muammar Kadafi assumiu formalmente a responsabilidade estatal pelo ataque e pagou indenizações às famílias das vítimas. Ele, no entanto, evitou admitir que tenha ordenado pessoalmente o planejamento e execução do ataque ao voo da Pan Am.

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