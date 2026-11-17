O avião que transportava o cantor Amado Batista precisou fazer uma descida de emergência no último dia 9, durante um voo do Maranhão para Goiás. O problema foi provocado, possivelmente, pelo congelamento de um sensor responsável por fornecer informações de velocidade à aeronave. Em entrevista recente, o comandante Marcus Boldrin explicou que perdeu os dados dos instrumentos do lado esquerdo do painel e decidiu reduzir a altitude para tentar restabelecer o funcionamento do equipamento. Ninguém ficou ferido.

Segundo o piloto ao g1, o avião não apresentava sinais visuais de formação de gelo nas asas ou no para-brisa. A hipótese é que um resíduo de líquido tenha permanecido no interior do tubo de pitot, dispositivo que mede a pressão do ar e permite calcular a velocidade da aeronave. Em razão das temperaturas negativas encontradas em grandes altitudes, o material teria congelado e comprometido as informações transmitidas aos instrumentos.

A aeronave voava a 30 000 pés, aproximadamente 9.100 metros de altitude, quando Boldrin percebeu a falha. Para tentar solucionar o problema, iniciou uma descida até 15 000 pés, cerca de 4.500 metros, onde a temperatura era mais elevada. A estratégia funcionou: com o descongelamento do sensor, os instrumentos voltaram a operar normalmente. O comandante ressaltou que a manobra respeitou os procedimentos de segurança para os quais os pilotos recebem treinamento.

A bordo estavam Amado Batista, sua mulher, a influenciadora Cálita Franciele Batista, e integrantes da equipe do artista. A situação, porém, provocou momentos de tensão entre os passageiros. Dias depois do episódio, Cálita relatou nas redes sociais que ficou assustada ao perceber a rápida descida da aeronave. Segundo ela, chegou a escrever mensagens de despedida diante do que imaginou ser uma situação de risco extremo.

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Depois que os instrumentos voltaram a funcionar, a tripulação verificou a quantidade de combustível e as condições meteorológicas antes de retomar a viagem. O avião pousou em segurança em Goiânia. Durante o trajeto, os pilotos também precisaram desviar de formações de nuvens de tempestade, conhecidas na aviação como cumulonimbus.

Boldrin ainda afirmou que os procedimentos adotados fazem parte da rotina de treinamento da aviação. Ele também esclareceu que, embora a manobra seja tecnicamente chamada de descida de emergência, não houve declaração formal de emergência aos órgãos de controle do tráfego aéreo.

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A aeronave está em manutenção e passa por testes para avaliação das condições de funcionamento dos equipamentos. A investigação da possível falha no sensor deverá ajudar a esclarecer as circunstâncias do episódio.