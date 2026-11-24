A disputa judicial entre Stênio Garcia, sua ex-mulher Clarice Piovesan e as filhas Cássia e Gaya ganhou novos desdobramentos processuais. Após o artista recusar expressamente a tentativa de conciliação proposta pela família, a definição sobre os rumos do caso passou para o Poder Judiciário do Rio de Janeiro.

Quem avaliará o pedido de bloqueio das contas?

Com a rejeição do diálogo por parte de Stênio Garcia, caberá à 3ª Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro avaliar os requerimentos apresentados no processo. O órgão julgador analisará o pedido de bloqueio de quase 16 mil reais nas contas de Clarice Piovesan, além de deliberar sobre a necessidade ou não de dar andamento à cobrança judicial movida pelo artista.

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O que haviam pedido a ex-mulher e as filhas?

A ex-companheira do artista e as filhas Cássia e Gaya haviam solicitado a realização de uma audiência presencial de mediação. A proposta das integrantes da família era tentar alcançar um acordo definitivo para a disputa referente ao imóvel de Ipanema. No entanto, em nova manifestação nos autos, o ator demonstrou não ter interesse em participar de qualquer sessão conciliatória no momento.

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Qual o impacto da recusa do ator no andamento da ação?

A negação do convite para mediação impede o encerramento amigável da disputa neste momento. Diante disso, o magistrado responsável pela 3ª Vara Cível do Rio de Janeiro terá que decidir sobre a execução dos valores cobrados e a validade da planilha que aponta sete parcelas não pagas. O processo segue em tramitação regular na Justiça estadual fluminense.

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