O que a polícia apreendeu na casa de Wesley Oliveira, influenciador que filmou FHC

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu dois celulares na casa de Wesley Oliveira e seu marido, Leandro Gonçalves, casal que foi indiciado nesta quarta-feira, 11 de novembro, por difamação e discriminação de pessoa idosa após terem filmado o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o FHC, de 95 anos na residência que o político aposentado mora em Higienópolis, região nobre da capital paulista. A apreensão foi feita como diligência do caso que está sendo investigado. Oliveira e Gonçalves também foram conduzidos à delegacia, onde prestaram depoimentos sobre o caso e foram liberados em seguida. As informações foram confirmadas por VEJA com a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Confira a nota da Polícia Civil sobre o caso:

A Polícia Civil, por meio do 4º Distrito Policial (Consolação), realizou, nesta quarta-feira (11), diligências referentes ao caso de difamação, ocorrido em outubro deste ano, na região central da capital. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência de dois investigados, onde foram apreendidos dois celulares. Ambos foram conduzidos à delegacia, prestaram depoimentos e foram liberados. Eles foram indiciados por difamação e por discriminação de pessoa idosa, além de serem cientificados quanto à proibição de divulgação de imagens da vítima, imposta judicialmente. A investigação prossegue para o total esclarecimento dos fatos.

Entenda o caso:

O nome do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, de 95 anos, se tornou alvo de polêmicas recentes nas redes sociais e na justiça após sua esposa, Patrícia Kundrát, de 48 anos, registrar um boletim de ocorrência contra o influenciador Wesley Oliveira, que viralizou ao compartilhar vídeos de dentro do apartamento do político, localizado em Higienópolis, na capital paulista.

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FHC enfrenta um quadro avançado de Alzheimer e teve sua imagem e residência expostas pelo rapaz na internet. No registro, Wesley filma os cômodos do apartamento e chega a posar ao lado do ex-presidente, que aparece em situação de vulnerabilidade ao final do vídeo. O episódio tomou grande proporção e levou Patrícia a abrir um boletim de ocorrência, condenando o autor do vídeo por “humilhar, desprezar, vexar, desonrar, ridicularizar” a imagem do ex-presidente da República.

De acordo com o relato prestado à polícia, Wesley é companheiro de um amigo de FHC que costumava frequentar o apartamento. Durante uma visita ao imóvel, ele teria se aproveitado de um momento de distração de Patricia para realizar a gravação, que viralizou nas redes. Em nota de pronunciamento, o rapaz, que se apresenta como jornalista, afirmou que a “intenção do vídeo foi registrar a vida e resgatar a história de um dos maiores políticos e sociólogos do Brasil, reconhecido internacionalmente por suas contribuições ao país, especialmente na construção do Plano Real”.

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Wesley também se pronunciou em seu perfil alegando que a filmagem foi autorizada por Patrícia. “Não é porque uma pessoa está com Alzheimer ou com demência que ela tem que ficar escondida da sociedade. O FHC teve uma história de vida linda e ela merece ser lembrada com respeito e dignidade, e isso não significa escondê-lo”, justificou. O autor do vídeo também reforçou que a gravação serviria como um registro para mostrar que o ex-presidente “está sendo muito bem cuidado”.

O caso foi registrado como difamação e está sendo investigado em São Paulo. Em abril, os filhos de FHC apresentaram um pedido de interdição judicial devido ao avanço da doença do político, que ocupou a presidência do Brasil entre 1995 e 2003. O processo judicial é autorizado quando uma pessoa não tem capacidade — total ou parcial — de tomar decisões sobre a própria vida civil, como assinar contratos ou administrar bens.

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