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Cultura

O que 84% de atenção dos assinantes aos anúncios revela sobre a Netflix

Estudo apresentado pela plataforma aponta que plano com publicidade já supera 35 milhões de espectadores mensais

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 11h22 | Atualizado em 4 set 2026, 11h24
Logo da Netflix
O logotipo da Netflix é visto no telhado de um prédio comercial em Los Angeles, Califórnia, em 16 de abril de 2026 (Michael Yanow/NurPhoto via/Getty Images)
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Durante anos, a publicidade na televisão teve uma vantagem que o streaming parecia destinado a desmontar: a capacidade de capturar a atenção de quem estava diante da tela. A Netflix agora tenta provar que pode fazer o caminho inverso. Segundo um estudo apresentado pela empresa na ultima quarta-feira, 2, no evento Behind The Streams, em São Paulo, 84% da atenção dedicada aos anúncios exibidos no plano com publicidade no Brasil é ativa ou passiva — 67% quando o espectador olha diretamente para a tela e 17% quando continua acompanhando o conteúdo pelo áudio. O dado é parte de uma ofensiva da companhia para transformar atenção em uma espécie de moeda mensurável da publicidade.

A importância desse resultado fica mais evidente quando se olha para o tamanho da audiência. A Netflix afirma ter mais de 35 milhões de espectadores ativos mensais no plano com anúncios no Brasil. Mais da metade, 52%, assiste à plataforma todos os dias, enquanto mais de 65% dos novos assinantes brasileiros escolhem essa modalidade. No mundo, são mais de 250 milhões de espectadores ativos mensais no plano. O que começou como uma alternativa mais barata para quem aceitava assistir a comerciais se tornou, portanto, uma parte importante da própria experiência Netflix — e um negócio de proporções consideráveis.

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O argumento da empresa não se resume ao tamanho da audiência. Em parceria com a Amplified Intelligence, a Netflix mediu o comportamento dos olhos dos espectadores para avaliar a atenção diante da tela e afirma ter encontrado um resultado particularmente favorável: o anúncio conserva praticamente o mesmo nível de atenção dedicado ao conteúdo que vem antes dele. Em outras palavras, o espectador não necessariamente abandona a tela quando entra a publicidade. É justamente aí que a Netflix enxerga uma vantagem em relação a ambientes digitais nos quais o anúncio disputa espaço com notificações, outras abas e a infinidade de estímulos do celular.

É preciso, porém, colocar os números em perspectiva: os resultados foram apresentados pela própria Netflix e fazem parte de estudos encomendados ou realizados em parceria com empresas de mensuração. Em outra análise, conduzida com a Media Hero, a plataforma afirma que sua audiência apresenta um nível de imersão 94% superior ao da televisão e 89% maior que o do vídeo digital. A empresa também aponta resultados positivos em campanhas de marcas, com ganhos em associação de mensagem, consideração e intenção de compra. Os dados não encerram a discussão sobre qual mídia é mais eficiente, mas ajudam a explicar por que a Netflix passou a tratar a atenção como um dos principais argumentos para vender seu espaço publicitário.

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A ambição da Netflix vai além de convencer o espectador a simplesmente assistir aos comerciais. Em 2027, a empresa pretende lançar no Brasil o Creative Fusion, ferramenta que utilizará inteligência artificial proprietária para aproximar a identidade visual das marcas do universo de suas séries e filmes. A companhia também prepara novos recursos para anúncios interativos e levará os Pause Ads, exibidos quando o conteúdo é pausado, para a compra programática.

Mais significativa é a possibilidade de uma marca ocupar um dos espaços mais nobres da plataforma: ser a primeira coisa vista pelo assinante ao abrir a Netflix. A experiência ainda está em fase inicial. A publicidade também deverá chegar ao Clips, feed de vídeos verticais criado para ajudar o público a descobrir filmes, séries e eventos ao vivo. A mudança revela uma Netflix que já não trata os anúncios como um mal necessário para sustentar um plano mais barato, mas como uma nova camada de sua relação com o público. A questão, daqui para a frente, será saber até onde a publicidade pode avançar sem transformar justamente aquilo que tornou o streaming atraente — a sensação de controle sobre o que assistir — em mais uma experiência comercial.

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