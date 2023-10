O protesto de ator muçulmano contra ataques ‘indiscriminados’ a palestinos

O ataque do Hamas a Israel que deixou 1400 mortos na última semana despertou solidariedade entre as celebridades, que se posicionaram a favor do país. Com a retaliação violenta das tropas israelenses, 2 800 palestinos, a maioria deles civis, morreram em bombardeios, levando alguns famosos a se posicionarem pelo fim da violência contra a população em Gaza.

Primeiro muçulmano indicado ao Oscar de melhor ator, Riz Ahmed descreveu o ataque do Hamas como “errado” e “horrível”, mas fez um apelo pelo fim dos “bombardeios indiscriminados” dos palestinos promovido pelas tropas israelenses. “Nos pedem para desviar o olhar enquanto os civis de Gaza, metade dos quais são crianças, estão ficando sem tempo. Se estamos do lado da humanidade, precisamos nos posicionar e tentar evitar que vidas inocentes sejam perdidas”, escreveu o britânico de origem paquistanesa, complementando que negar água, comida, eletricidade e forçar a saída forçada de pessoas de suas casas “são crimes de guerra moralmente indefensáveis”.

Os mais de 2,3 milhões de habitantes de Gaza estão sob cerco desde que Israel lançou ataques intensos e implementou um bloqueio total a alimentos, combustível e eletricidade como retaliação a uma incursão do grupo terrorista palestino Hamas, que mantém cerca de 150 reféns. O Egito disse nesta segunda-feira, 16, que Israel se recusou a cooperar com a realização de entregas de ajuda humanitária a Gaza e com a retirada de estrangeiros no único trajeto para o território palestino, deixando centenas de toneladas de suprimentos retidos.

Nas redes sociais, a modelo Gigi Hadid, palestina pelo lado paterno, também apoiou a população civil. “Meu coração está partido e eu tenho uma empatia profunda pelo sofrimento palestino e pela vida sob ocupação. É uma responsabilidade que carrego diariamente”, escreveu ela, também demonstrando solidariedade aos judeus. “Embora eu tenha esperanças e sonhos para os palestinos, nenhum deles inclui um judeu ferido. O terror de inocentes não está alinhado e não faz bem nenhum ao movimento da Palestina Livre”, complementou ela, destacando que todo ser humano merece ter os direitos básicos respeitados.

