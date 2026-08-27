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Cultura

O pronunciamento da miss que perdeu título após anunciar gravidez

A capixaba Lara Marina explicou a reviravolta no concurso de beleza

Por Giovanna Fraguito 27 ago 2026, 12h37 | Atualizado em 28 ago 2026, 12h16
Lara Marina
 (Reprodução/Instagram)
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O pronunciamento da miss que perdeu título após anunciar gravidez Priorizar nos meus resultados Google

A modelo Lara Marina Soares Tosta, de 19 anos, anunciou nas redes sociais, nesta quarta-feira, 26, que perdeu o posto de Miss Brasil Supranational 2026 por estar grávida. Ela é de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, e conquistou o título nacional na competição realizada em Pernambuco, em fevereiro. Antes do pronunciamento dela, o organizador da competição, Concurso Nacional de Beleza (CNB), publicou nas redes sociais a perda do título sem explicar os motivos da decisão. Horas depois, a ex-Miss publicou um vídeo e revelou que está grávida.

“Apesar de todas as circunstâncias e de tudo o que aconteceu nos últimos dias, posso dizer com muita alegria que sou uma futura mãe. Isso não cancela a minha história, não apaga tudo que construí ou tudo aquilo que representei. Escolho continuar de uma forma diferente, em um novo caminho, mas ainda sendo eu”, disse a ex-Miss Brasil Supranational.

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