O pronunciamento da miss que perdeu título após anunciar gravidez
A capixaba Lara Marina explicou a reviravolta no concurso de beleza
A modelo Lara Marina Soares Tosta, de 19 anos, anunciou nas redes sociais, nesta quarta-feira, 26, que perdeu o posto de Miss Brasil Supranational 2026 por estar grávida. Ela é de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, e conquistou o título nacional na competição realizada em Pernambuco, em fevereiro. Antes do pronunciamento dela, o organizador da competição, Concurso Nacional de Beleza (CNB), publicou nas redes sociais a perda do título sem explicar os motivos da decisão. Horas depois, a ex-Miss publicou um vídeo e revelou que está grávida.
“Apesar de todas as circunstâncias e de tudo o que aconteceu nos últimos dias, posso dizer com muita alegria que sou uma futura mãe. Isso não cancela a minha história, não apaga tudo que construí ou tudo aquilo que representei. Escolho continuar de uma forma diferente, em um novo caminho, mas ainda sendo eu”, disse a ex-Miss Brasil Supranational.